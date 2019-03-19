İstanbul’un taşı toprağı ölüm!

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İstanbul’da yaşanan iş cinayetlerine ilişkin rapor hazırladı. Buna göre, İstanbul’da 2018 yılında en az 226 işçi, 2013-2018 yılları arasında ise en az bin 154 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde meydana gelen her 7 iş cinayetinden biri İstanbul’da gerçekleşti.



Raporda şu veri ve değerlendirmeler yer aldı:



İnşaatlarda katliam var



• İstanbul’da geçen yıl işçiler en çok yapı ve inşaat işlerinde (yüzde 41) hayatını kaybetti. Kentteki iş cinayetlerinde hayatını kaybeden her 5 işçiden 2’si inşaat işçisiydi. Öte yandan ülke genelinde inşaat işkolunda meydana gelen ölümlerin beşte biri İstanbul’da yaşandı.



• İnşaatı taşımacılık (yüzde 8), ticaret/büro (yüzde 6), belediye/ genel işler (yüzde 7) izledi. Tarım işkolunda ise neredeyse hiç ölüm yaşanmadı.



• İstanbul’daki her üç iş cinayetinden biri yüksekten düşme kaynaklı. Ülke ortalamasının yarım katı daha fazla olan kalp krizi, beyin kanaması nedenli ölümler ise ikinci sırada. Rapora göre bu durum, uzun-yoğun-fazla çalışmanın bir sonucu.



10’u kadın, 3’ü çocuk



• Kentte 2018’de hayatını kaybeden işçilerin 10’u kadın (yüzde 4), 216’sı erkek (yüzde 96). Ancak rapora göre, kadın işçi ölümleri yeterince bilinmiyor ve iş cinayeti kapsamında görülmüyor.



• İstanbul’da tarım sektörü olmadığı için diğer şehirlere göre çocuk işçi ölümü oranı daha düşük. 2018’de 3 çocuk işçi can verdi. Öte yandan iş cinayetlerinde ölen işçilerin beşte birini ise 18-27 yaş aralığındaki genç işçiler oluşturdu.



• Ölen işçilerin dörtte biri ise 50 yaşın üstünde.



Tuzla birinci sırada



• İstanbul’da geçen yıl 24 mülteci/göçmen işçi can verdi. 8 Afganistanlı, 4 Suriyeli, 4 Türkmenistanlı, 3 Pakistanlı, 2 Azerbaycanlı, 1 Özbekistanlı, 1 Rusyalı ve 1 Ukraynalı işçi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde hayatını kaybeden göçmen işçilerin yüzde 22’si İstanbul’da yaşıyordu.



• İstanbul’da 2018’de hayatını kaybeden işçilerin yalnızca 1’i sendikalıydı.



• İstanbul’da en çok iş cinayetinin meydana geldiği ilçeler Tuzla (16 ölüm), Kadıköy (14 ölüm), Pendik (14 ölüm) ve Ümraniye (13 ölüm) oldu.



Raporda iş cinayetlerinin önüne geçebilmek için örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı.

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Baskılar ve kriz ölümleri artırıyor

İSİG Meclisi’nin raporunda, OHAL süreciyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da iş cinayetleri arttığı belirtiliyor.

Rapora göre, bu artışın temel nedeni işçi sınıfına dönük baskılar ve ekonomik kriz: “İşçiler hak arayamıyor, iş bırakamıyor, görece daha güvenceli olan sendikalı işçiler dahi ‘Şu makine güvenli değil, çalışmayacağım’ diyemiyor. Diğer neden ise içinde bulunduğumuz ekonomik krizin etkileri. İşçilerin çalışma koşulları daha da kötüleşiyor, en basit iş güvenliği önlemleri alınmıyor, çalışma saatleri artıyor, iki işçinin yapacağı işi bir işçi yapıyor. İşsizlik korkusu da cabası…”