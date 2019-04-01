İşte 31 Mart seçimleri sonrası gazete manşetleri

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteler, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin “zoraki” zafer manşetleri attı.
Star, Yeni Şafak ve Akşam Cumhur İttifakı’nın kazandığını yazarken, Türkiye ise sonuçları “sürpriz” olarak yorumladı.
Star gazetesi, Binali Yıldırım’ın oyunu yüzde 49’a yükseltirken; Türkiye, Yeni Şafak, Akşam, Akit, Yenibirlik ve Milat gazeteleri de bugünkü birinci sayfalarında Ankara’da Mansur Yavaş’ın zaferini gördü ama İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu görmeyip Binali Yıldırım kazanmış gibi veriler sundu.