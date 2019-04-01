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01.04.2019
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İşte 31 Mart seçimleri sonrası gazete manşetleri

31 Mart seçimlerinin ardından gazete manşetlerinin tamamı seçimler ayrıldı

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteler, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin “zoraki” zafer manşetleri attı.

Star, Yeni Şafak ve Akşam Cumhur İttifakı’nın kazandığını yazarken, Türkiye ise sonuçları “sürpriz” olarak yorumladı.

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Star gazetesi, Binali Yıldırım’ın oyunu yüzde 49’a yükseltirken; Türkiye, Yeni Şafak, Akşam, Akit, Yenibirlik ve Milat gazeteleri de bugünkü birinci sayfalarında Ankara’da Mansur Yavaş’ın zaferini gördü ama İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu görmeyip Binali Yıldırım kazanmış gibi veriler sundu.

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