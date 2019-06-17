İşte AKP’nin İstanbul gerçeği: Her ay 40 bin kayıtlı çalışan işini kaybediyor!

Dr. Ergün DEMİR – Dr. Güray KILIÇ

“Ne dediysek yaptık” diyorlar, itiraf ediyorlar.

Vatandaşların en önemli sorunu işsizlik, istihdamın daralması ve geçim derdi iken AKP “İstanbul’da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyor.

Peki, ne yaptınız?

İstanbul’da son 1 yılda 500 bin kişiye işini kaybettirdiniz, ekmeğiyle oynadınız, 1.1 milyon kişinin ocağında aş yerine yoksulluk kaynattınız, 2,5 milyon kişiyi asgari ücretle yoksulluk şartlarında yaşama tahakküm ettiniz, gençleri eğitimden ve istihdamdan uzaklaştırdınız.

Yine “biz yaparız” diyorlar. İstanbul’da yaşayan vatandaşların akıllarıyla dalga geçip oy istiyorlar!

İŞSİZLİK ARTTI

15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan TÜİK İşgücü İstatistikleri-Şubat 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi arttı. Son 1 yılda İstanbul’da kayıtlı 500 bin kişi işini kaybetti.

Bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılar işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılanması için İŞKUR’a müracaat ederler.

İŞKUR aylık istatistik bültenlerindeki verilere göre, Nisan 2018 – Mart 2019 tarihleri arasında son 1 yılda 484 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de toplam 1 milyon 853 bin kişi işini kaybettiği için işsizlik ödeneğine başvuru yaptı.

2019 Ocak – Nisan dönemlerinde ise ilk 4 ayda 192 bin 461’i İstanbul olmak üzere Türkiye’de toplam 716 bin 535 kişi işini kaybettiği için işsizlik ödeneğine başvurdu.

Şu anda İstanbul’da kayıtsızlar hariç her ay kayıtlı 40 bin çalışan işini kaybediyor.

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GENÇLER BOŞTA GEZİYOR

TÜİK’in şubat verilerine göre işsizlik oranını 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşirken, genç nüfusta (15-24 yaş arası) işsizlik oranının 7,1 puanlık artışla yüze 26,1 olduğu görülüyor.

Genç nüfusta (15-24 yaş) ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise giderek artıyor. Bu oran 2018 Şubat döneminde yüzde 22,8 iken 2019 Şubat döneminde yüzde 24,8’e yükseldi.

2,5 MİLYON ASGARİ ÜCRETE MAHKÛM

İstanbul’da çalışanların yaklaşık 2,5 milyonu, asgari ücret ve asgari ücretin altında ücretle çalışarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

2018 Aralık SGK istatistiklerine göre İstanbul’da; 4 milyon 378 bin 098 4/a işçi, 566 bin 733 4/b kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lu, 347 bin 007 4/c memur olmak üzere toplam kayıtlı 5 milyon 291 bin 838 çalışan mevcut.

İstanbul’da çalışanların sosyal güvenlik kapsamında bakmakla yükümlü oldukları (eş, çocuk, anne ve baba) kişi sayısı 6 milyon 200 bin 804.

İstanbul’da 2 milyon 439 bin 123 emekli yaşıyor.

OCAKTA TENCERE KAYNAMIYOR

İstanbul’da 1,1 milyon kişinin ocağında aş yerine dert kaynamaktadır.

2018 yılında İstanbul’da herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan 1 milyon 101 bin 573 kişi var.

İstanbul’da yoksulluk içinde olup ocağında aş kaynamayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, hayatını sürdürmekte güçlük çeken ve aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olan 18 yaş üstü 565 bin 263 kişi bulunuyor. Geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan kişi sayısı ise 536 bin 310.

İstanbul seçimleri öncesi işsizlik, yoksulluk ve istihdamla ilgili önemli gelişme ve tartışmaların olduğu bugünlerde SGK 2019 yılı kayıtlara dayalı aylık sigortalı, sağlık ve mali istatistikleri açıklamaktan kaçınıyor. SGK 2019 yılına ait aylık sigortalı, sağlık ve mali istatistik bilgilerini açıklarsa bu sayıların çok daha yüksek olacağı görülecek.

Sonuç olarak;

Resmi istatistik verilerinden de görüldüğü gibi İstanbul nüfusunun önemli bir kısmı, yaşamını asgari düzeyde sıkıntılar içinde geçiren (asgari ücretli çalışan, emekli, işsiz ve bakmakla yükümlü oldukları) kişilerden oluşuyor.

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İstanbul’da yaşayan vatandaşların yaşamlarını işsizlik, yoksulluk ve sıkıntılar içerisinde geçirmesine neden olan iktidar sahipleri, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” vaadi ile oy istiyor!

İşsizliğin arttığı, istihdamın azaldığı, gençlerin geleceğe karamsar baktığı bu süreçte seçimde insanların yaşamlarını kolaylaştıracak ve harcamalarını azaltacak projelerin önemli ve kıymetli olduğu tespitiyle İstanbul’da yeni bir umuda ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.