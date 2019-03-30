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30.03.2019
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İşte anket şirketlerine göre İstanbul ve Ankara’nın kazananları

Anıl Karaca Anıl Karaca

Yarın gerçekleştirilecek yerel seçimler için birçok anket şirketi öngörülerini duyurdu. Ankara için ortak kanı Mansur Yavaş’ın galip geleceği yönündeyken, İstanbul’da ise durum çekişmeli.

Ankara ve İstanbul için 12 anket şirketi tahminlerini açıkladı. 6 şirket İstanbul’da Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını, diğer 6 şirket ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın oturacağını öngörüyor. Ortalama alındığında 0,2 puanlık farkla Binali Yıldırım’ın önde olduğu ortaya çıkıyor.

İstanbul’da durum başa baş olsa da, Ankara’da bir mutabakat bir söz konusu. 12 anket şirketinin 10’u Ankara’yı Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş’ın alacağını tahmin ediyor. Sadece ORC ve ADA araştırma, Ankara seçiminde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin galip geleceğini belirtiyor. Anket şirketlerinin ortalamasında ise iki adayın arasında yaklaşık 6 puanlık bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

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