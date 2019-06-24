‘İşten atılan oyuncular geri alınsın’

İstanbul Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda işine son verilen oyuncuların işe geri alınması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Change.org sitesi üzerinden yürütülen kampanyanın metninde, oyuncuların hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasının sosyal belediyecilik anlayışıyla ve CHP’nin vadettiği kültür sanat politikasıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Kültür Emekçileri Sendikası (Kültür Emek-Sen) ve Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS) de ortak açıklama yaparak işten atmalara tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, “Oyuncu arkadaşlarımızın 9 ile 20 yıl arası emek verdikleri sanat kurumundan hiçbir gerekçe gösterilmeksizin atılmasına sessiz kalmayacağız. Tarihi bir sürecin yaşanmakta olduğu bu günlerde, bu haksız hukuksuz durumu yaratan muhataplardan ivedilikle bir açıklama bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.