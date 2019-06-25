İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçilerinin son hakedişleri ödenmedi

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileri 22 Haziran’da almaları gereken Mayıs ayı hak edişlerini üç ay sonra alacağını öğrendi.

Aliağa Belediye Başkan yardımcısı Cahit Ayan ve sendika temsilcileri arasında geçen görüşmede Ayan’ın “Belediye Başkanı Serkan Acar’la sabah saatlerinde görüştüm. Maaşlar para olmadığı için, her türlü haklarınız hesaplanarak üç ay içerisinde ödenecektir” dediği öğrenildi.

İŞÇİLER ÖDEMELERİN BİR AN EVVEL YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE TOPLADI

İşçiler işten çıkarılmanın kendileri için zaten bir mağduriyet yarattığı, Mayıs ayı maaş ödemelerinin de gecikmesi durumunda kendilerinin daha da zor duruma düşeceğini belirterek bir dilekçe imzaladı.

Aliağa Belediye Başkanlığına sunulan dilekçede “Aliağa Belediyesi’nde sürekli işçi olarak çalışırken 11.06.2019 tarihinde iş akdim tek taraflı feshedildi. Çıkışım verildiği tarih itibariyle son maaş bordrom hesaplanarak tarafıma verilmiştir. Yine 31.05.2019 tarihinde 6772 sayılı ilave tediyenin 2. dilimi hesaplanarak tahakkuk ettirilmiştir. Maaş ve ilave tediyenin tarafımıza üç ay sonra ödeneceği beyan edilmiştir. 5393 Belediye kanununun, Belediyelerde personel istihdamıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49. Maddesine göre personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir hükmü doğrultusunda ücretlerin tahakkuk edip muhasebe servisine ulaştığı gün bankadaki nakit durumu uygunsa personel alacakları ödenmelidir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, ücretlerimizin tarafımıza üç ay sonra ödenecek olması kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Hem işten çıkarılmış olmamız hem de hak ettiğimiz ücretlerin ödenmemesi ailevi sıkıntıları da birlikte getirecektir. Bir an önce hak ettiğimiz ücretlerimizin ödenmesi aksi takdirde ücretlere uygulanacak olan banka mevduatına uygulanan en yüksek mevduat faizi oranıyla tarafımıza birlikte ödenmesi için yasal girişimde bulunacağımı, ayrıca kamu zararına neden olan personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacağımı arz ederim” ifadelerine yer verildi.

BİZİ AÇLIKLA SINAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel İş Sendikası İşyeri temsilcisi Doğanşah Aydın, “Bizler normalde maaşlarımızı ayın 22’sinde alırdık. Bu süre geçti. Sendika temsilcisi arkadaşımla birlikte Aliağa Belediye Başkan Yardımcısıyla yaptığımız görüşmede kadrolu işçilerin kalan maaşlarının ve diğer alacaklarının üç ay içerisinde ödeneceğini öğrendik. Nedeninin ise belediyede para olmaması olarak açıkladılar. Her ayın 20’sindeki kasa durumu bellidir. Bu maaşları karşılayacak bir kasa durumu olduğunu biliyoruz. Buna rağmen bir ödeme yapılmadı. Bu durum ciddi bir mağduriyet yaratacak bizler açısından. Zaten işten çıkarılmışız. İnsanların psikolojileri alt üst olmuş. Bir de evini tek maaşla geçindiren bu insanlar ne yapacak? Bizleri açlıkla sınamaya çalışıyorlar. Ödenemeyen maaşlar en yüksek mevduat faizi üzerinden ödenecek. Burada bir kamu zararı da oluşacak. Bankada yeterli karşılığı var ise personel maaşı öncelikli olarak ödenmek zorunda. Bu konuda Aliağa halkının vicdanına da sesleniyoruz. İşe iade davasının açılmaması için bizleri bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bir teklifleri varsa Arabulucu sürecinde getirmeleri gerekiyor” dedi.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İşten çıkarılan Sinan Uğur ise “Bizi işten attılar. Büyük bir yıkıma uğrattılar. Ama en son çalıştığımız ayın maaşını dahi bir koz olarak kullanarak bizim direnişimizi kırmaya çalışıyorlar. Dava açmamız, onları söze dayalı protokollerine imza atmamız için bizleri açlıkla terbiye etmeye çalışarak hareket etmeleri çok zalimane bir tavır. Biz ot kaynatır yine de çocuğumuzun karnını doyururuz ama hepimizin bankalara kredi borçları var. Bizlerin maaş ödemeleri ay sonunda yapıldığı için hepimiz kredi ödemelerimizi, borçların ödemelerini ay sonuna göre ayarlamış işçileriz. Hepimizin borçları kapıda… Bizi bu şekilde mücadelemizden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ancak biz buradaki dayanışmayla bu sürecin de üstesinden geliriz. Hukuki anlamda da mücadelemizi sürdürmeye, hakkımızı aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.