26.3 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçilerinin son hakedişleri ödenmedi

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçilerinin son hakedişleri ödenmedi

Aliağa belediyesinden atılan işçiler direnişlerinin 38’inci gününe girdi. 15-20 yıldır Aliağa Belediyesi’ne emek veren işçiler, işten çıkarılmadan önceki ayın son hak edişlerini üç ay sonra alacağını öğrendi

birgun.net birgun.net

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileri 22 Haziran’da almaları gereken Mayıs ayı hak edişlerini üç ay sonra alacağını öğrendi.

Aliağa Belediye Başkan yardımcısı Cahit Ayan ve sendika temsilcileri arasında geçen görüşmede Ayan’ın “Belediye Başkanı Serkan Acar’la sabah saatlerinde görüştüm. Maaşlar para olmadığı için, her türlü haklarınız hesaplanarak üç ay içerisinde ödenecektir” dediği öğrenildi. 

İŞÇİLER ÖDEMELERİN BİR AN EVVEL YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE TOPLADI

İşçiler işten çıkarılmanın kendileri için zaten bir mağduriyet yarattığı, Mayıs ayı maaş ödemelerinin de gecikmesi durumunda kendilerinin daha da zor duruma düşeceğini belirterek bir dilekçe imzaladı.

Aliağa Belediye Başkanlığına sunulan dilekçede “Aliağa Belediyesi’nde sürekli işçi olarak çalışırken 11.06.2019 tarihinde iş akdim tek taraflı feshedildi. Çıkışım verildiği tarih itibariyle son maaş bordrom hesaplanarak tarafıma verilmiştir. Yine 31.05.2019 tarihinde 6772 sayılı ilave tediyenin 2. dilimi hesaplanarak tahakkuk ettirilmiştir. Maaş ve ilave tediyenin tarafımıza üç ay sonra ödeneceği beyan edilmiştir. 5393 Belediye kanununun, Belediyelerde personel istihdamıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49. Maddesine göre personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir hükmü doğrultusunda ücretlerin tahakkuk edip muhasebe servisine ulaştığı gün bankadaki nakit durumu uygunsa personel alacakları ödenmelidir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, ücretlerimizin tarafımıza üç ay sonra ödenecek olması kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Hem işten çıkarılmış olmamız hem de hak ettiğimiz ücretlerin ödenmemesi ailevi sıkıntıları da birlikte getirecektir. Bir an önce hak ettiğimiz ücretlerimizin ödenmesi aksi takdirde ücretlere uygulanacak olan banka mevduatına uygulanan en yüksek mevduat faizi oranıyla tarafımıza birlikte ödenmesi için yasal girişimde bulunacağımı, ayrıca kamu zararına neden olan personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacağımı arz ederim”  ifadelerine yer verildi.

BİZİ AÇLIKLA SINAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel İş Sendikası İşyeri temsilcisi Doğanşah Aydın, “Bizler normalde maaşlarımızı ayın 22’sinde alırdık. Bu süre geçti. Sendika temsilcisi arkadaşımla birlikte Aliağa Belediye Başkan Yardımcısıyla yaptığımız görüşmede kadrolu işçilerin kalan maaşlarının ve diğer alacaklarının üç ay içerisinde ödeneceğini öğrendik. Nedeninin ise belediyede para olmaması olarak açıkladılar. Her ayın 20’sindeki kasa durumu bellidir. Bu maaşları karşılayacak bir kasa durumu olduğunu biliyoruz. Buna rağmen bir ödeme yapılmadı. Bu durum ciddi bir mağduriyet yaratacak bizler açısından. Zaten işten çıkarılmışız. İnsanların psikolojileri alt üst olmuş. Bir de evini tek maaşla geçindiren bu insanlar ne yapacak? Bizleri açlıkla sınamaya çalışıyorlar. Ödenemeyen maaşlar en yüksek mevduat faizi üzerinden ödenecek. Burada bir kamu zararı da oluşacak. Bankada yeterli karşılığı var ise personel maaşı öncelikli olarak ödenmek zorunda. Bu konuda Aliağa halkının vicdanına da sesleniyoruz. İşe iade davasının açılmaması için bizleri bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bir teklifleri varsa Arabulucu sürecinde getirmeleri gerekiyor” dedi.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İşten çıkarılan Sinan Uğur ise “Bizi işten attılar. Büyük bir yıkıma uğrattılar. Ama en son çalıştığımız ayın maaşını dahi bir koz olarak kullanarak bizim direnişimizi kırmaya çalışıyorlar. Dava açmamız, onları söze dayalı protokollerine imza atmamız için bizleri açlıkla terbiye etmeye çalışarak hareket etmeleri çok zalimane bir tavır. Biz ot kaynatır yine de çocuğumuzun karnını doyururuz ama hepimizin bankalara kredi borçları var. Bizlerin maaş ödemeleri ay sonunda yapıldığı için hepimiz kredi ödemelerimizi, borçların ödemelerini ay sonuna göre ayarlamış işçileriz. Hepimizin borçları kapıda… Bizi bu şekilde mücadelemizden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ancak biz buradaki dayanışmayla bu sürecin de üstesinden geliriz. Hukuki anlamda da mücadelemizi sürdürmeye, hakkımızı aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

KESK İzmir: KHK’ler gidecek, biz geri döneceğiz

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık...
Devamını Oku

İnsanlık onurunu korumak herkesin sorumluluğudur

BİRGÜN İZMİR -
Aycan Karadağ“İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma...
Devamını Oku

İran yönetiminden Trump’a yanıt

birgun.net -
 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık...
Devamını Oku

İBB Başkanı İmamoğlu: Troll belediye çalışanı istemiyoruz

birgun.net -
23 Haziranda yüzde 54 oy oranı ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
Devamını Oku

Bolsonaro’nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

birgun.net -
Brezilya'da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun, Japonya'da yapılacak...
Devamını Oku

92 oy aldığı için İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
Mehmet Ali Aydoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için...
Devamını Oku

CHP PM pazartesi toplanacak

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel...
Devamını Oku

Yargı, ‘kamu yararı yok’ dedi: Bakırköy’deki plan değişikliğine ret

Uğur Şahin -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20 Nisan 2017’de onaylanan İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba...
Devamını Oku

Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme

birgun.net -
Giresun'da 11 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme. 
Devamını Oku

Erdoğan: Mülteciler meselesini G-20 gündemine taşıyacağız

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi