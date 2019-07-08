22.2 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün İşten çıkartılan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Mertoğlu açlık grevine devam ediyor

İşten çıkartılan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Mertoğlu açlık grevine devam ediyor

Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu’nun belediye binası önünde yaptığı açlık grevinin 7’nci günü geride kaldı. Mertoğlu, “Haksızlık varsa direniş de var” dedi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
AYCAN KARADAĞ

Çiğli Belediyesi’ndeki işten çıkarılan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, başlattığı açlık grevinin yedinci gününü geride bıraktı. İşten çıkartılan 5 işçi ile beraber, belediye binası önünde mücadelesini sürdüren Mertoğlu bugün, tansiyonu düşerek fenalık geçirdi. Ambulansla belediye önüne gelen sağlık ekipleri, Mertoğlu’nu hastaneye götürmek istedi. Mertoğlu ise hastaneye gitmeyi reddetti.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM”

İşten çıkartılmalarının siyasi olduğunu vurgulayan Mertoğlu, “Ben Çiğli ilçesinde CHP ilçe başkanlığını yaptım. Utku Gümrükçü, Çiğli İlçe Başkanlığı görevinin benden devraldı. Göreve gelir gelmez bizleri işten çıkardı. Bu işten çıkartmalara baktığımızda ben siyasi bir rövanş olarak görüyorum. Biz işten çıkartılan 40 arkadaşımız, artık bu durumu onur mücadelesi olarak görüyoruz. Belediye başkanımızdan 3 tane talebimiz var. Birincisi, belediyede işten çıkartmalar son verilsin. İkincisi, çıkartılan işçiler görevlerine geri dönsün. Son olarak da, belediyede yaklaşık 200 kişiye ‘mobing’ uygulanıyor. Çiğli Belediyesi’nde çalışan işçilere yapılan ‘mobing’ler son bulsun. Haksızlık varsa direniş de var. Bu sıcağın altında açlık grevimi sürdürüyorum. Zor ama haklı bir mücadelenin içerisindeyim. Bugün biraz tansiyonum düştü ama şimdi daha iyiyim. Sonuna kadar mücadele edeceğim” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Ne eski sistem ne de revizyon

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,208AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

mor ve ötesi, Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenler için şarkı söyledi

HABER MERKEZİ -
Bugün Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen mor ve ötesi Senfonik Konseri'nde 'Ölmez...
Devamını Oku

Nasuh Mahruki, AKUT’un onursal başkanlığından istifa etti

birgun.net -
AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanlığından 2016 yılında istifa eden derneğin kurucularından Nasuh...
Devamını Oku

Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi

birgun.net -
İstanbul’da üniversitelilerin, ODTÜ’ye destek amacıyla Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis saldırdı.
Devamını Oku

Reyhanlı’da derneğe ait depoda yangın: Yaralılar var

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.
Devamını Oku

Atilla Taş’tan Cüneyt Özdemir’e sert tepki

birgun.net -
Atilla Taş, "Ekrem İmamoğlu Atilla Taş'a bile röportaj verdi" diyen Cüneyt Özdemir'e...
Devamını Oku

Yunanistan’da yeni kabine belli oldu

birgun.net -
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND)...
Devamını Oku

Hazine 12.3 milyar lira borçlandı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317.5...
Devamını Oku

Ankara Barosu’ndan ODTÜ’deki ağaç katliamıyla ilgili açıklama

birgun.net -
Ankara Barosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu...
Devamını Oku

Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi

birgun.net -
Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi. Terim yıllık 18 milyon...
Devamını Oku

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ gözaltına alındı

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisinin, “Savaşa hayır demokratik çözüme evet” şiarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi