İşten çıkartılan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Mertoğlu açlık grevine devam ediyor

AYCAN KARADAĞ

Çiğli Belediyesi’ndeki işten çıkarılan eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, başlattığı açlık grevinin yedinci gününü geride bıraktı. İşten çıkartılan 5 işçi ile beraber, belediye binası önünde mücadelesini sürdüren Mertoğlu bugün, tansiyonu düşerek fenalık geçirdi. Ambulansla belediye önüne gelen sağlık ekipleri, Mertoğlu’nu hastaneye götürmek istedi. Mertoğlu ise hastaneye gitmeyi reddetti.

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM”

İşten çıkartılmalarının siyasi olduğunu vurgulayan Mertoğlu, “Ben Çiğli ilçesinde CHP ilçe başkanlığını yaptım. Utku Gümrükçü, Çiğli İlçe Başkanlığı görevinin benden devraldı. Göreve gelir gelmez bizleri işten çıkardı. Bu işten çıkartmalara baktığımızda ben siyasi bir rövanş olarak görüyorum. Biz işten çıkartılan 40 arkadaşımız, artık bu durumu onur mücadelesi olarak görüyoruz. Belediye başkanımızdan 3 tane talebimiz var. Birincisi, belediyede işten çıkartmalar son verilsin. İkincisi, çıkartılan işçiler görevlerine geri dönsün. Son olarak da, belediyede yaklaşık 200 kişiye ‘mobing’ uygulanıyor. Çiğli Belediyesi’nde çalışan işçilere yapılan ‘mobing’ler son bulsun. Haksızlık varsa direniş de var. Bu sıcağın altında açlık grevimi sürdürüyorum. Zor ama haklı bir mücadelenin içerisindeyim. Bugün biraz tansiyonum düştü ama şimdi daha iyiyim. Sonuna kadar mücadele edeceğim” diye konuştu.