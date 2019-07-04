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04.07.2019
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İstihdam fazlası diye çıkarıp yeni personel aldılar

CHP’li İlgezdi, istihdam fazlası personel olduğu gerekçesiyle 169 personelini başka kurumlara gönderen TRT’nin, bin 700 yeni personel almasını Meclis gündemine taşıdı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin 169 çalışanını İstihdam Fazlası Personel (İFP) olduğu gerekçesi ile başka kurumlara gönderirken, bin 700 yeni personel almasını Meclis gündemine taşıdı.

Öte yandan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, TRT’nin taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Meclis’e araştırma önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması isteği ile bir soru önergesi veren İlgezdi, 169 çalışanını İFP olduğu gerekçesiyle başka kurumlara gönderen TRT yönetiminin özel hukuka tabi taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 sözleşmeli personeli işe başlatmasını ortaya çıkardı.

TRT’nin konu ile ilgili ‘İFP’nin emekliliği hak ettiği halde emekli olmayanlardan seçildiği’ açıklamasını da eleştiren İlgezdi, “TRT’nin açıklamasında yer alan ‘emekliliğe hak kazananlar arasından seçtik’ ifadesi mobbing ve zorlama değil midir?” ifadelerini kullandı.

Tarafsız yayın ilkesine uyulmadı

HDP Mardin Milletvekili Çelik ise, TRT’nin ‘tarafsız’ yayın ilkesine uyarak bütün siyasi partilere eşit mesafede olması ilkesine uygunluğunun araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

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Çelik önergesinde, TRT’nin Türkiye’nin tek kamu yayın kuruluşu olduğunu hatırlatarak 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyarınca tarafsız bir kamu tüzel kişiliğe sahip olması gerektiğini ve bu nedenle temel yayın ilkesinin tarafsızlığı esas alması gerektiğini belirtti.

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TRT’ye suç duyurusu

İYİ Parti, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bazı İYİ Parti milletvekilleriyle Ankara Adalet Sarayı’na gelen Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TRT’nin Osman Öcalan’ı ekrana çıkarmasının “Türk milletinin vakarını örselediğini” söyledi. Türkkan ve bazı milletvekilleri, daha sonra TRT hakkında hazırladıkları suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TRT’ye çıkmak için başvuruda bulundu. Tanal, 4 dönemdir milletvekili olduğunu söyleyerek, “Bugüne kadar TRT’ye ne telefon bağlantısıyla ne de programa davet edilme yoluyla katılmam mümkün olmadı” dedi.

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