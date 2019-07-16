İştirak yöneticilerine milyonluk ‘huzur hakkı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran seçimleriyle Ekrem İmamoğlu yönetimine geçse de belediye toplam bütçesinin yüzde 60’ını yöneten iştiraklere hala atama yapılamadı.

Aynı zamanda İBB’deki görevlerinden maaş alan yönetim kurulu üyelerinin yurttaşa aylık ‘huzur hakkı’ maliyeti yaklaşık 80 bin liradan başlıyor, 125 bin liraya kadar değişiyor. Bünyesinde 30 iştirak şirketi bulunan İBB’de yönetim kurullarına yılda toplam 1 ile 1,5 milyon lira arasında değişen ‘huzur hakkı’ ödemesi yapılıyor. Yönetim kurulu başkanlarının 15 bin liraya kadar ‘huzur hakkı’ aldığı şirketlerin birçoğunda ise bu bilgilere ulaşmak imkansız.

14 BİN LİRA ‘HUZUR HAKKI’

Yönetim Kurulu en az sayıda olan iştiraklerden biri Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim kurulu 11 kişiden oluşuyor. Bu yıl mart ayında yapılan olağan genel kurulda Belbim yönetim kurulu başkanı için 14 bin 160 lira net ‘huzur hakkı’ belirlenmiş. Yönetim kurulu başkanvekilinin 10 bin 650 lira ‘huzur hakkı’ aldığı Belbim’de diğer yönetim kurulu üyeleri ise 5 bin 890 lira ücret alıyor. Belbim yönetim kurulunun kamuya aylık toplam 77 bin 820, yıllık toplam 933 bin 840 lira maliyeti bulunuyor.

Otobüs A.Ş. yönetim kurulu da Belbim’deki ‘huzur hakkı’ dağılımının aynısına sahip. Ancak Otobüs A.Ş. yönetim kurulunda 19 kişi bulunuyor. Otobüs A.Ş.’nin yönetim kurulunun kamuya aylık toplam 124 bin 940, yıllık toplam 1 milyon 499 bin 280 lira maliyeti var.

İSPARK ZARAR EDERKEN…

AKP’nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın dahi zarar etmesine şaşırdığı İspark’ta ise mart ayında yapılan olağan genel kurulla yönetim kurulu üyelerinin ‘huzur hakkı’ yeniden belirlendi. Yönetim kurulu başkanı ve vekili için 10 bin 650 lira olarak belirlenen ücret, diğer yönetim kurulları içinse 5 bin 890 lirada tutuldu. İspark’ın yönetim kurulu toplam 17 kişiden oluşuyor.

SON BİLGİ 2017’YE AİT

İstanbul Enerji A.Ş. yönetim kurulu da 17 kişiden oluşuyor. Şirketin ulaşılabilen son olağan genel kurul tutanağı 2017 yılına ait. 2017’de belirlenen yönetim kurulu ‘huzur hakkı’ payları ise şöyle: Yönetim kurulu başkanı 10 bin 800, başkanvekili 8 bin 150, üyeleri 4 bin 460 TL.

Beltur, Boğaziçi Yönetim A.Ş., İstanbul Halk EkmeK gibi şirketlerin genel kurul kararlarına ise sitelerinden ulaşılamıyor.

YÜZDE 60 İŞTİRAKLERDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı konsolide bütçesi 58 milyar 801 milyon lira. Bunun 23 milyar 800 milyon lirası İBB’ye ait, geri kalan 35 milyar 1 milyon lirasını ise iştirakler ve belediyeye bağlı kuruluşlardan olan İETT ve İSKİ yönetiyor. Diğer bir ifadeyle belediyeye bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketleri, toplam belediye bütçesinin yüzde 60’ını kontrol ediyor.