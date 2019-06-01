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02.06.2019
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İstisnalar kaideyi bozmaz

Eren Tutel Eren Tutel
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı Mohamed Salah (P) ve Divock Origi’nin golleriyle 2-0 mağlup eden Liverpool, 6’ncı defa Devler Ligi’ni müzesine götürdü. Kırmızıların mutlu sona ulaştığı karşılaşmanın hikayesi:

Maça Moussa Sissoko’nun hatası sonrası kazanılan penaltıyı Mohamed Salah’ın gole çevirmesiyle 1-0 önde başlayan Liverpool bunu devre boyunca oldukça faydalı bir biçimde kullandı. Tempoyu kontrol eden ve önde kurduğu baskıyla Tottenham’ın topu verimli bir şekilde kullanmasına izin vermeyen Kırmızılar, maçı seyir açısından tatsız bir noktaya getirse de Tottenham’ın hücumda hiçbir şey üretmesine izin vermedi. Kendileri de pek fazla pozisyona giremediler ancak Tottenham’ı tamamen oyundan izole etmeleri taktiksel açıdan önemli bir başarıydı.

İkinci yarının başlarında ise oyun biraz daha hareketlenir gibi oldu ancak Liverpool yine ritmi, tempoyu belirleyerek Tottenham’ı tekrar sindirdi. Kırmızılar, oyunu o kadar iyi kontrol edip soğuttu ki son 10 dakika hariç maçın içine hiç giremedi Tottenham. O önde oluşturduğu baskıyı can siparene bir biçimde yerine getiren oyuncular, özverili oyunlarının karşılığını da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak aldılar.

Evet bu final, her anlamıyla muhteşem geçen 2018-2019 Şampiyonlar Ligi sezonu için zayıf kalan bir final oldu. Ancak günün sonunda öğrettiği bazı şeyler var. Bunlardan birkaçına değinelim: 

– Jürgen Klopp, Maurice Pochettino’ya net bir üstünlük kurduğu karşılaşmayı taktiksel açıdan sürklase ederek kazandı ama bunu kendi ideallerinden taviz vererek yaptı. Alman teknik adam, yıllardır kendisinin zıt kutbu olarak gösterilen Jose Mourinho’nun yöntemiyle kazandı ilk Avrupa kupasını. Bu galibiyet ’pozitif’ futbol düşkünlerini pek memnun etmeyecek olsa da Jürgen Klopp ve takımı üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi.

– Evet idealler önemli ancak bazen şartların seni getirdiği duruma adapte olmak zorundasın. Tıpkı bugün Klopp’un yaptığı gibi. Ve evet istisnalar kaideyi bozmuyor, bu karşılaşma da Alman teknik adam için Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirecek kadar büyük bir istisna…

Şampiyonlar ligi şampiyonu Liverpool!

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