İsveç mahkemesi, Assange’ı tutuklama talebini reddetti

İsveç’te Uppsala Bölge Mahkemesi, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın tacizden tutuklanması talebini reddetti.

Sputnik’in aktardığı habere göre, sürece bakan hakem, “Savcılığın tutuklama talebinin sebeplerinden biri soruşturmaya devam etme ihtiyacıydı ama önceki tutuklama kararı, Assange Ekvador Büyükelçiliği’ndeyken verilmişti, oysa şimdi İngiltere’de hapiste bulunuyor” diye açıkladı.

Hakem, Assange gıyaben tutuklanmasının ‘orantısız bir önlem olarak göründüğünü’ de sözlerine ekledi.

Assange’ın avukatı Per Samuelsson, müvekkilinin İsveç’e gelip soruşturma yürüten makamlarla işbirliği yapabileceğini, gizleyecek hiçbir şeyi olmadığının altını çizdi.

Samuelsson, “Sıradaki adım, İngiltere’deki hukukçularla konuşmak, belki tekrar İngiltere’ye gitmek ve bu durumu görüşmek. Ne yapabileceğimizi görmek istiyoruz” diye konuştu.

Duruşma, kamuya kapalı yapıldı. Savcı Eva Marie Persson, İngiltere’nin Assange’ı İsveç’e iade etmesi için onun tutuklanmasını talep etmişti. Savcı, mahkeme kararına rağmen soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.