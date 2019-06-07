İsveç’te patlama: 19 kişi yaralandı

İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini, iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı, olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği duyuruldu.

Bomba uzmanı polisler de bölgede çalışma yapıyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor.