İşveren istifaya zorluyor

SORU: İşveren beni yıldırma politikası ile istifaya zorluyor, bunu da vardiyalarımı düzenleyerek yapıyor. Örneğin;



Vardiyamı iş girişi 14.00 ve iş çıkışı 22.00 yapıyor. Benim ev ve işyeri ile uzaklık mesafem 45 km. Gece 22.00’de işten çıkarsam yaklaşık 500 metre yürümem gerekiyor ve geceleyin de can güvenliğim tehlikeye giriyor. Bu durumda ne yapabilirim? Üstelik yol parası da verilmiyor. İşyerinin servisi yok. İşveren sadece yakın yerlere servis çekiyor, 45 km geldiğim için bunu reddediyor. Böyle gece geç çıkış ve eve gitme koşulunu ağırlaştırma uygulamaları karşısında ne yapabilirim?



CEVAP: Öncelikle belirtmeliyiz ki; işçi-işveren ilişkilerinde Medeni Kanun’un da bir gereği olan iyi niyet kuralları geçerlidir. Ayrıca işverenin yasalardan kaynaklanan işçiyi gözetme (koruma) borcu vardır. Bunlara aykırı olarak işverenin işçiyi istifaya zorlayacak şekilde çalışma koşullarını ağırlaştırması, vardiya düzenini değiştirmesi gibi davranışlar kanıtlandığı takdirde işçi bakımından haklı fesih sebebi sayılır. Bu durumda işçi kıdemini talep ederek 24/2. madde çerçevesinde işten ayrılabilir. İşverenin yol ücreti ödemesi, servis sağlaması gibi konular ise sözleşmeyle düzenlenmesi gereken konulardır. Şayet işverenle aranızda bu konularda bir sözleşme yoksa işçinin bir hak iddia edebilmesi mümkün değildir.

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Şirket satıldı, işten çıkarılıyorum

SORU: 25.07.2012’de işe girişim yapıldı, şimdi ise şirketimiz satıldı ve işten çıkarılıyorum. Yakın bir tarihte alan şahsa teslim edilecekmiş. “İhbar vermeyeceğiz” dendi, ben de kabul etmedim, “o halde seni yıllık izne çıkartacağız” dendi. İzne çıkmam zorunlu mu acaba, izin dönüşünde işime son verilecekmiş. Ne yapmam gerek?



CEVAP: İşveren sizden yönetim hakkı çerçevesinde yıllık ücretli izninizi kullanmanızı talep edebilir. Ancak yıllık izinle ihbar (bildirim) öneli birbirinden farklı konulardır. Sizin çalışma sürenize göre 8 haftalık ihbar öneliniz var. İşveren sizi işten çıkaracağını 8 hafta önceden bildirmemişse bu süreye ait ihbar tazminatınızı ödemek durumundadır.

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Doğum raporumla yıllık iznim çakışıyor

SORU: Ben 37’nci haftaya kadar doğum iznine ayrılmıyorum, çalışabilir raporumu aldım. Tam 37’nci haftam da işyerimin her sene 2 hafta kapalı olduğu ve bütün çalışanların zorunlu yıllık izinlerini kullandığı tarihe denk geliyor. Benim de kanuni doğum iznimin ilk 2 haftası bu yıllık izin ile çakışıyor. Bu durumda benim 2 haftalık yıllık izin hakkım yanmış mı oluyor, yoksa onu doğum sonrası kullanacağım 13 haftalık izinin sonuna ekletebilir miyim? Haklarım tam olarak nelerdir?



CEVAP: Yıllık ücretli izne isabet eden bayram ve genel tatil günleri ile istirahatler yıllık ücretli izin süresine eklenir. Dolayısı ile sizin izninizin yanması söz konusu değildir. Doğum istirahati sürenize yıllık ücretli izin süreniz eklenmelidir.