27.2 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa DÜNYA İtalya'da ‘memelere özgürlük günü’ protestosu

İtalya’da ‘memelere özgürlük günü’ protestosu

birgun.net birgun.net

İtalya’da cinsiyetçiliğe ve kadınların giyim kuşamlarıyla yargılanmasına karşı “memelere özgürlük” kampanyası düzenleniyor. Kampanyaya katılan kadınlar Cumartesi günü sütyen giymeyerek protestoda bulunuyor.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, “Özgür memeler günü” (free nipples day) adı verilen girişim, göçmenlere yardım eden Sea Watch gemisi kaptanı Carola Rackete’ye yönelik tepkiler sonrası doğdu.

Geçen Haziran’da Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri İtalya’nın izin vermemesine rağmen bu ülkeye sokan Alman Kaptan Rackete hakkında, yasa dışı göçe yardım ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Rackete, 18 Temmuz’da bu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Sicilya’daki savcılığa giderken sütyen giymediği gerekçesiyle, bir İtalyan gazetesi tarafından eleştirilmişti.

Göç karşıtı, muhafazakar bir yayın politikası izleyen Libero gazetesi, Kaptan Rackete’yi savcılığa giderken sütyen giymediği gerekçesiyle “yüzsüzlükte sınır tanımamakla” suçlamıştı.

Libero’nun bu yorumu tepki çekti ve bir grup aktivist 27 Temmuz Cumartesi gününü “özgür memeler günü” ilan etti.

Sosyal medyada açılan etkinlik davetine yüzlerce kişi katılacağını bildirdi.

Kampanyaya katılanlardan bazıları sütyensiz fotoğraflarını, bazıları da destek mesajlarını “özgür memeler günü” etiketiyle sosyal medyada paylaştı.

Kampanyanın organizatörleri Nicoletta Nobile ve Giulia Trivero, bu “provokatif girişimle kadınların, bedenlerinin kontrol altında tutulması yoluyla baskı görmelerine” karşı bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Girişime destek mesajlarının yanı sıra eleştiriler de geldi. Kampanyayı eleştirenlerden biri de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini oldu.

Sea Watch Kaptanı Carola Rackete’yi hedef alan göç karşıtı bakan Salvini alaycı bir dille, “Bazıları 27 Temmuz Cumartesi günü, Alman komünist küçükhanım Carola’yla dayanışma operasyonu başlatmış… Bu solcu dâhiler Kaptan Carola’yla dayanışmak için ‘sütyen giymeden dolaşalım’ diyor” dedi.

Salvini sosyal medyada yayımladığı videoda kahkahalar eşliğinde “Bunu ben uydurmuyorum, yalan haber değil… Bazı insanların kafasını anlamıyorum… Zavallı sol ne hale geldi” diye konuştu.

Salvini bugün de Twitter’da yayımladığı mesajda yine alaycı bir dil kullanarak “Bugün sütyensiz büyük gün!” dedi ve “büyük gazeteleri, entelektüelleri ve muhtelif solcuları” Carola Rackete’yi kahraman olarak gördükleri gerekçesiyle hedef aldı.

Sosyal medyadaki tartışmaya kimileri de “2019 yılındayız ama hala İtalya’da sütyen takıp takmamak bir sorun mu?” diye katkıda bulundu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,623AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İtalya’da ‘memelere özgürlük günü’ protestosu

birgun.net -
İtalya'da cinsiyetçiliğe ve kadınların giyim kuşamlarıyla yargılanmasına karşı “memelere özgürlük” kampanyası düzenleniyor....
Devamını Oku

CHP’den Harmandalı Geri Gönderme Merkezi için araştırma talebi

birgun.net -
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir’deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, uzun zamandır işkence ve...
Devamını Oku

Antalya’da köpeğe cinsel saldırı!

birgun.net -
Antalya’da, ismi açıklanmayan bir kişi, sokakta köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yoldan geçen...
Devamını Oku

Atletico Madrid’den Real Madrid’e 7 gol

birgun.net -
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar...
Devamını Oku

Beşiktaş’tan transfer paylaşımı

birgun.net -
Beşiktaş Futbol Takımı, resmi Twitter hesabından "Come to Beşiktaş" mesajını paylaştı.
Devamını Oku

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın tercümanlığını üstlendi: ‘Bedelini ödemekten kastettiği’

birgun.net -
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti girişimlerine...
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yeni kaptan Burak Yılmaz

birgun.net -
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu.Siyah-beyazlı...
Devamını Oku

Boksun karanlık yüzü

Eren Tutel -
Profesyonel boks üç gün içinde gelen iki ölüm haberiyle sarsıldı. 28 yaşında...
Devamını Oku

Fuel-oil dolu kuyuya girerek kediyi kurtardı

birgun.net -
Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az...
Devamını Oku

Üzüntü kırık kalp sendromunun sebebi

birgun.net -
TUĞÇE ÇINARAmerikan Kalp Derneği'nin Kırık kalp sendromu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi