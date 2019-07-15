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15.07.2019
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İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

İtalya’da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski faşist Forza Nuavo Senato adayı olduğu belirtilirken; diğer 2’sinin ise füze satmaya çalıştıkları duyuruldu.

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İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, faşist Forza Nuavo partisinin Senato adayı olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano’nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu.

Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan ‘svastika’ işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi.

Kaynak:DHA

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