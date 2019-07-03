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03.07.2019
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İtalya’da yanardağda art arda patlama: 1 ölü, 2 yaralı

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İtaya’da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın üzerindeki oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü. Patlamaların ardından 1 dağcı öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Patlamalar, İtalya’nın Stromboli adasındaki, adayla anı ismi taşıyan yanardağda, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana geldi. Yanardağın tekrar aktif hale geldiği belirtilirken; tırmanış yapan 1 dağcının patlamalar sebebiyle hayatını kaybettiği; 2 kişinin ise yağan taş parçaları sebebiyle yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, sahil güvenlik ekiplerinin, adadan ayrılmak isteyenleri ve gerekli olması durumunda adadaki insanların tahliyesi için adaya sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, yanardağın altında bulunan küçük bir köyde yaklaşık 100 turistin bulunduğu bildirildi.

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