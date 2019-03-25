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26.03.2019
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İtalya’da yerel seçimleri aşırı sağ kazandı

birgun.net birgun.net

İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki yerel parlamento seçimlerini aşırı sağ partilerin ittifakı kazandı.

Aşırı sağ görüşlü Lig ve İtalya’nın Kardeşleri (Fdİ) ile merkez sağdan Forza İtalya partilerinin oluşturduğu ittifakın Basilicata bölgesel yönetim başkan adayı olan, eski mali polis müdürü Vito Bardi, basına yaptığı ilk değerlendirmede “Tarih yazdık. Basilicata değişime hazır” dedi.

Diğer yandan, son 24 yıldır Basilicata’yı yöneten ancak bu seçimlerde kaybeden sol partilerin ülke genelindeki oy kaybının devam etmesi dikkati çekti. Hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), Basilicata’daki seçimlerden 1. parti olarak çıksa da bir yıl öncesindeki genel seçime oranla bölgedeki oylarının neredeyse yarısına yakınını kaybetti.

İtalyan basını, M5S’nin Abruzzo ve Sardegna bölgelerinden sonra Basilicata’da da ciddi oy kaybına uğramasının Haziran 2018’den bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetinin geleceğini daha da zorlaştırdığını yazdı. Forza İtalya ve Fdİ partilerinin temsilcileri de M5S ile yaptığı koalisyonu sonlandırması için Lig partisine bir kez daha çağrı yaptı.

Forza İtalya partisinin üyesi olan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimlerinden sonra Lig partisinin M5S ile olan bağlarını koparması temennisinde bulundu.

Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, AP seçimlerini sağ partilerin önündeki yeni hedef olarak göstererek, “Şimdi değişme sırası Avrupa’da” diye yazdı.

İtalya’daki 2018 genel seçimi ve son 6 bölgesel parlamento seçiminde Lig partisinin elde ettiği başarıya atfen “Lig: 7- sol: 0” ifadesini kullanan Salvini, buna rağmen M5S ile kurdukları hükümetin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

İtalya’da son bir yılda büyük bir yükselişe geçen aşırı sağ partiler Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo ve Sardinya’dan sonra Basilicata bölgesinde de kazandı. Geçen yıl ülkedeki 20 bölgesel parlamentonun 15’i sol, 4’ü sağ partilerin elinde bulunurken, şu anda bu oran 10’u sağ, 9’u sol parti olarak değişti.

Ülkenin kuzeyindeki Valle d’Aosta bölgesinde ise yapısı itibarıyla, sadece burada faaliyet gösteren partilerin ittifakı iktidarda bulunuyor.

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