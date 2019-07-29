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29.07.2019
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İtalya’da yüksek hızlı tren protestosu

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İtalya’nın Torino kentiyle Fransa’nın Lyon kenti arasında yapımı yıllardır süren yeni yüksek hızlı tren hattına İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakmasının ardından binlerce kişi şantiye yakınlarında eylem yaptı. Söz konusu projeye yıllardır karşı çıkan ve “NO TAV” (Yüksek Hızlı Trene Hayır) hareketi altında örgütlenen binlerce kişi, hükümetin projeye destek vereceğini açıklamasının ardından projenin önemli şantiyelerinden Chiomonte’ye yürüdü. NO TAV, yürüyüşe katılanların sayısını 15 bin olarak duyurdu. Torino Emniyeti, güvenlik önlemlerini aşarak şantiyeye girmeye çalışan 40 kişinin tespit edildiğini ve haklarında işlem yapılacağını açıkladı.

HÜKÜMETTEN AB’YE TAAHHÜT

Aşırı sağcı Lig Partisi ile düzen karşıtı M5S’in oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Torino-Lyon yeni yüksek hızlı tren projesine Lig Partisi başından beri destek verirken, M5S ise sert şekilde karşı çıkıyordu. Lig Partisi lideri Matteo Salvini de bir süredir M5S’i büyük projelere “hayır” demekle ve böyle yaparak İtalya’nın ilerlemesini engellemekle suçluyordu. Koalisyonun başındaki isim teknokrat Başbakan Giuseppe Conte’nin, daha önce “İtalya’ya hizmet ettiğini sanmıyorum” ifadelerini kullandığı proje hakkında bu hafta ortasında, “Yapılmaması İtalya’ya daha pahalıya mal olacak.” yorumunu yapması, son bir senedir akıbeti belirsiz olan projeye başka bir yön verdi. Koalisyon hükümetinde Lig Partisi ile parlamentodaki diğer partiler ve Başbakan Conte’nin son çıkışı, projeye karşı çıkanlar cephesinde M5S’i tek başına bıraktı. Son olarak Başbakan Conte’nin M5S’e projenin durdurulmasına yönelik parlamentodan karar çıkarması gerektiğini işaret etmesi ve M5S’in de parlamentoda en çok sandalyesi bulunan siyasi grup olmasına rağmen bu gücünün bulunmaması, hükümetin projeyi desteklemesinin önünü açtı.

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