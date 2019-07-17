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17.07.2019
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İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti

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Polisiye romanlarıyla bilinen İtalyan yazar Andrea Camilleri yaşamını yitirdi.

Başkent Roma’daki Santo Spirito Hastanesinde bir süredir tedavi gören 93 yaşındaki yazarın bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi. 

Hastaneden yapılan açıklamada, yazarın kritik olan sağlık durumunun son günlerde daha da kötüleştiği ve yaşam mücadelesini yerel saatle 08.20’de kaybettiği bilgisi paylaşıldı. 

Kitapları bugüne kadar 31 milyon kopya basılan Camilleri, özellikle polisiye ve dedektif romanlarıyla biliniyordu. Camilleri’nin dedektif romanları, 1990’lı yıllarda yayınlanan televizyon dizisi “Müfettiş Montalbano”ya ilham kaynağı olmuştu. 

Sicilya Adası’nda 6 Eylül 1925’te dünyaya gelen Camilleri, yazdığı kitapların yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve senaristliği ile önde gelen İtalyan entelektüelleri arasında yer alıyordu.

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