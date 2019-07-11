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11.07.2019
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İtalya’yı dolu vurdu: 20 yaralı

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İtalya’nın Adriyatik kıyısında etkili olan hortum ve dolu 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İtalya’nın Adriyatik kıyısında bulunan Pescara şehrinde kötü hava koşulları hayatın durmasına yol açtı. Şiddetli fırtınayla birlikte görülen dolu, 20 kişinin yaralanmasına; arabaların camlarının kırılmasına, caddeler ve sokakların sular altında kalmasına ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Yerel medya, meydana gelen hortum sonucunda, ağaçların söküldüğünü ve arabaların yollarda sürüklendiğini duyurdu.

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