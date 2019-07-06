“İthal hayvanlardan hastalık bulaşabilir”

6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların yaygınlığına dikkati çekti.

AKP’nin ithalata dayalı politikası nedeniyle yurt dışından hayvan getirtildiğini ve Kurban Bayramı’nda bu hayvanların yoğunluklu olarak kesileceğini ifade eden Eroğlu, “İthal hayvanlar nedeniyle hastalıklar artabilir. Uluslararası kurallara tam uyulmadan alınan hayvanlar risk saçar” diye konuştu.

İTHALAT SINIRLANDIRILMALI

Hayvan seçimi ve bu seçimi yapacak ekibin hayati önemde olduğunu ifade eden Eroğlu, “Risk, ancak tecrübeli ekiple minimalize edilebilir. Aksi takdirde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Sahada güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü hayvancılık sahada yapılıyor. Hayvancılığa verilmesi gereken desteğin artırılması gerekiyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile desteksiz tarım olamaz. Hem hayvan ithal ediyoruz hem de ithal ettiğimiz hayvanları ithal yemle besliyoruz. Düzenleme getirilmesi ve ithalatın sınırlandırılması gerekiyor” diye konuştu.