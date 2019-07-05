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05.07.2019
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İttifak çatladı, AKP’nin rantı ortaya çıktı

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İsmail ARI

MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye meclisi toplantısında Kütahya Belediyesi’nin borcunun 629 milyon TL’nin üzerinde olduğunu açıkladı. Işık, 629 milyon TL’lik borca karşın belediyenin nakit varlıkları toplamının sadece 3 milyon TL olduğuna vurgu yaptı. Işık, AKP’li eski Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun belediye hizmet binasının yapımı için 68 milyon TL harcadığı da söyledi.

Kütahya’nın öncelikli kentsel dönüşüm bekleyen alanlarının boşaltılması amacı ile yapılan Parmakören konutları inşaatı üç yıldır devam ediyor. Kütahya Belediyesi tarafından yapılan, bin 416 konut ve 37 adet iş yerinden oluşan Parmakören Konutları için belediye kasasından 216 milyon TL ödendi. Üç yıldır devam eden inşaat için 80 milyon TL daha ödenecek.

Kütahya Belediyesi şirketlerinden Belde A.Ş, 2017 yılında 867 bin TL kar elde ederken 2018 yılında 787 bin TL zarar etti. Belediyenin bir diğer şirketi Simpaş A.Ş, 2003 – 2015 arasında hiç zarar etmezken son üç yılda toplam bir milyon TL zarar etti.

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AKP’li eski belediye başkanı Kamil Saraçoğlu döneminde “vizyon projesi” olarak yaptırılan kapılara bir milyon 425 bin TL ödendi. Eskişehir ve Afyonkarahisar yolu girişlerine yapılan kapılardan bir tanesinin maliyeti ise 712 bin TL. Kütahya Belediyesi’nde 68 Milyon 740 bin liraya yapımı tamamlanan belediye hizmet binasına, dört buçuk milyon TL’lik mobilya da alındı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, belediyenin borcunun içinden çıkılamayacak durumda olduğuna değinerek, şunları söyledi:

“Kütahya Belediyesi 5 milyon TL vererek üç yıllığına kiraladığı asfalt plenti makinasını 31 Mart öncesinde 395 bin TL’ ye satın almış. Tam bir facia. Belediye hesapsız harcamalardan kaynaklı İller Bankası’ndan aldığı kredileri ödeyemiyor. Kiraya verilen taşınmazların tahsil edilememe oranı yüzde 86. Konut projesinin maliyeti çok fazla arttığı için daire bedelleri 400-500 bin TL’ye çıktı. Kentin dışında kalan bu konutlar için talep edilen tutar çok fazla. Bu şartlar altında konutların talep görmesi beklenemez.”

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