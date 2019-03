İttifak dışındakilerden de destek alıyoruz

DİLAN ESEN

CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale’de 4 dönemdir yerel seçim yarışını açık ara farkla önde tamamladı. 31 Mart yerel seçimlerinde de ön seçimle tekrar aday olan Gökhan, seçime sayılı günler kala oylarını artırarak, yine kazanacaklarını belirtiyor.

BirGün’e konuşan Gökhan, sürekli halkın içinde olduğunu vurgulayarak, “İnsanlarla birlikte olmak, onların dertlerine derman olmak için her şeyi yaparım. Bu nedenle her siyasi görüşten insan bana oy verir. İttifak dışındakilerden de destek alıyorum” ifadelerini kullandı.



HERKESE EŞİT DAVRANDIK



Çanakkale’de kimseyi dışlamadıklarını aktaran Gökhan, “Kendimi onların hemşerileri olarak görerek aday oldum” dedi ve ekledi: “Kadınlara çocuklara pozitif ayrımcılık yaptık. Onların bu kentte eşit yaşamaları için her türlü fırsatı yarattım. Bir de halkla iç içe oldum. Beni her yerde görebilirler, kordonda, kahvede, lokantada halkla beraber halkın içinde gezerim. İnsanlar da ‘Başkan korkmadan korumasız şekilde her yerde gezebiliyor’ ben de diyorum ki ‘Hemşerilerimden neden korkayım?’”



Gökhan kamuoyu araştırmaları yaptırdığı ve bu araştırmalara göre oyunun artış gösterdiğini aktararak, şöyle devam etti: “Çanakkale’de 4 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Bu süre zarfında önemli işler yaptık, Çanakkale’nin ihtiyaçlarıyla ilgili ve halkın talebi sonucu tekrar aday oldu. Kamuoyu araştırması yaptık, ciddi oranda bir kabul çıktı. Oylarımız artıyor.”



KOOPERATİFLEŞME VURGUSU



Çanakkale’ye yönelik projelerinden de bahseden Ülgür Gökhan, yapacakları çalışmaları ana hatlarıyla şu şekilde özetledi: “Çocuk köyü, her mahalleye kreş, temalı çocuk parkları gibi çocuklara yönelik projelerimiz var. Kadınlarla ilgili projelerimiz var. Kadınların üretime katılması gerekiyor. Kooperatifler vasıtasıyla ürünlerinin, el emeklerinin değerlendirilmesini istiyoruz. Gençlerle ilgili projelerimiz var, onlara yerleşkeler yapacağız. Üniversite kenti olduğu için üniversite kent işbirliğiyle projeler üretmeleri için mekanlar hazırlıyoruz. Engellilerle ilgili projelerimiz var. Onlara meslek edindirme kursları açacağız. Bir de çevre konumuz var. Çevre konusunda özellikle kooperatifleşme süreci yaratmak istiyoruz. Çevre kooperatifi, enerji kooperatifi gibi ve çevremizin korunması noktasında hem de kentteki su ayak izinin takipçisi olmak gibi projelerimiz var.”



Ülgür Gökhan’a göre; Çanakkale halkı, iktidarın beka söylemi ve AKP’li olmayan adaylara karşı girişilen karalama kampanyalarına tepkili. Gökhan bunu şöyle açıkladı: “Çanakkale’de ayrıştırıcı söylem tutmaz. Çanakkaleliler Türkiye’de olan biteni takip ediyor ve anlıyorlar. Nefret söylemleriyle siyaset yapmayı kınıyoruz.”



Gökhan konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Çanakkale özgürlüklerin ve barışın kenti. Huzur ve Kardeşlik sloganımız. Seçimleri bu şekilde bitirip, önümüzdeki 5 yılda kentin zenginleşmesi, refahının artması, barışın devam etmesi, özgürlüklerin sürdürülmesi için mücadele edeceğimizi söyleyebilirim.”

***

İçme suyu ve havası tehdit altında

Çanakkale termik santrallar ve altın madenleri tarafından doğası sürekli tehdit edilen bir kent. Yurttaşlar da doğasını korumak için sürekli mücadele içinde. Gökhan, bölgede yaşananlara dair şu değerlendirmede bulundu: “Sadece termik değil, siyanürle altın arama gibi konularda da mücadele ediyoruz. Bizim su kaynağımızın kirletilmesi söz konusu. Aynı zamanda ağaçların kıyımı da söz konusu. Çanakkale hem içme suyuyla hem de havasıyla tehdit altında olan bir kent. Biz mücadeleyi genişletmek istiyoruz. Daha fazla sesimizi duyurmak için etkinlikler yapacağız. Yurt dışından da destek alacağız. Daha çok duyulur hale getirmemiz lazım. Sadece yerelde değil daha sürdürülebilir şekilde çevre koruma kampanyamızı öreceğiz.”