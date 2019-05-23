20.8 C
Istanbul
23.05.2019
Anasayfa GÜNCEL İTÜ'den Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağı iddiasına ilişkin açıklama

İTÜ’den Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağı iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, 'İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz' açıklamasında bulundu.

birgun.net birgun.net

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) tarihi Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satışı için üniversite yönetiminin harekete geçtiği iddia edilmişti.

Sol’da yer alan habere göre; Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından İTÜ Rektörlüğü konuyla ilgili açıklamada bulundu.

“Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Maçka Silahhanesi ve Eski Karakol Binası ile Tuzla Tahaffuzhanesi’nin olmadığı bir İTÜ düşünülemez” denilen açıklamada, “İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz” ifadeleri kullandı.

‘RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR’

Yapılan açıklama şöyle:

“Üniversitemizle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız iddialar nedeniyle kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Tarihi binalarımız 250. yılını kutlamaya hazırlanan Üniversitemizin en önemli simgelerindendir. Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Maçka Silahhanesi ve Eski Karakol Binası ile Tuzla Tahaffuzhanesi’nin olmadığı bir İTÜ düşünülemez.

Bu ruhla ve sahiplenme duygusuyla tarihi binalarımızın restorasyon çalışmaları ve süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

İTÜ Taşkışla Binamızın en son restorasyonu 2009-2018 yılları arasında tamamlanmış olup Maçka tarihi binamızın restorasyon çalışmaları 2019 yılında 35 milyon TL’lik bir bütçeyle başlamıştır. Bir sonraki adım olarak restorasyon projesi tamamlanmış olan Gümüşsuyu tarihi binamızdaki çalışmalara başlanacaktır.

Ülkemizin inşasındaki öncü rolüyle, bu alanda yetiştirdiği mimar ve mühendisleriyle anılan İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz.”

- Reklam -

SON HABERLER

İTÜ’den Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağı iddiasına ilişkin açıklama

birgun.net -
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) tarihi Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satışı için üniversite...
Devamını Oku

Yargıtay, Nevin Yıldırım’ın cezasını onadı!

birgun.net -
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine tecavüz...
Devamını Oku

TAKSAV’da çocuk edebiyatı konuşulacak

birgun.net -
Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Kadıköy Şubesi, 25 Mayıs’ta...
Devamını Oku

Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı

birgun.net -
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Tarım Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda çarpıcı verilere yer...
Devamını Oku

Bitmeyen kazalar

Nurcan Gökdemir -
AKP Hükümeti’nin “gözde” firmaları olan Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon Ortak Girişim...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı bekleneni vermiyor

Ozan Gündoğdu -
İstanbul Havalimanı bekleneni vermedi. İstanbul Havalimanı’nı Nisan ayında toplam 4,4 milyon yolcu...
Devamını Oku

KESK ‘güvenceli gelecek’ için yarın Bakanlığa yürüyor

BİRGÜN ANKARA -
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Güvenceli gelecek” talebiyle yarın Ankara’daki TRT Arı...
Devamını Oku

Demirören Medya’da Buket Aydın kıyımı: 60 güvenlikçi işten çıkarıldı

birgun.net -
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kılıçdaroğlu’yla yaptığı TV programıyla...
Devamını Oku

‘Kimyasal saldırı mizanseni peşindeler’

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya göre, Beşşar Esad yönetiminin Suriye’nin kuzeybatısında...
Devamını Oku

TÜPRAŞ’ta sular durulmuyor

birgun.net -
TÜPRAŞ’ta Koç Holding’in uzlaşmaz tutumu nedeniyle hâlâ toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanabilmiş...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi