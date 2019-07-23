29.3 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa DÜNYA Ivanka Trump, Boris Johnson'ı kutlarken 'United Kingston' yazdı

Ivanka Trump, Boris Johnson’ı kutlarken ‘United Kingston’ yazdı

birgun.net birgun.net

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın Britanya Başbakanı olan Boris Johnson’ı kutlarken yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, Britanya’nın yeni başbakanı Boris Johnson’ı kutladı. Ivanka Trump’ın kutlama mesajında United Kingdom’ı (Birleşik Krallık) United Kingston olarak yazması sosyal medyada gündem oldu. 

Ivanka Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “United Kingston’ın yeni başbakanı olan Boris Johnson’a tebrikler” ifadelerine yer verdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ivanka Trump, Boris Johnson’ı kutlarken ‘United Kingston’ yazdı

birgun.net -
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Britanya Başbakanı olan Boris Johnson'ı kutlarken yaptığı...
Devamını Oku

Karamollaoğlu: Çamlıca Camii, insanların anasını ağlattı

birgun.net -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Best FM’de ‘Konuşan Türkiye’ programında Ufuk...
Devamını Oku

Tim Duncan yeniden Spurs’te

birgun.net -
NBA takımlarından San Antonio Spurs'in efsane oyuncusu Tim Duncan, Asistan Koç olarak tekrar Spurs'e...
Devamını Oku

38 baro başkanından AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a istifa çağrısı

birgun.net -
38 baro başkanı, belediye meclisinde "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" sözleri...
Devamını Oku

Panama’da plastik poşet kullanımı sınırlandı

birgun.net -
Panama, plastik poşet kullanımını şarküteri, kasap ve manavlarla sınırladı. Ülke...
Devamını Oku

“Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük”

birgun.net -
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj'in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon...
Devamını Oku

Pucca’ya verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

birgun.net -
Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile...
Devamını Oku

Erdoğan’a hakaret yarışmasında birinci olan başbakan: Boris Johnson

HABER MERKEZİ -
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine getirilen ve yeni başbakan olan Boris Johnson dikkat...
Devamını Oku

Özelleştirme ihalesine çıkılan Milli Piyango’ya iki talip

birgun.net -
Türkiye Varlık Fonu’nun ’10 yıllık işletme hakkı devri’ kılıfıyla özelleştirilmesi yönünde karar aldığı...
Devamını Oku

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

birgun.net -
Denizli'nin Çameli ilçesinde, çuvalın içine koyup ormanlık alana bırakılan 4 yavru köpekten...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi