Ivanka Trump, Boris Johnson’ı kutlarken ‘United Kingston’ yazdı

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın Britanya Başbakanı olan Boris Johnson’ı kutlarken yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, Britanya’nın yeni başbakanı Boris Johnson’ı kutladı. Ivanka Trump’ın kutlama mesajında United Kingdom’ı (Birleşik Krallık) United Kingston olarak yazması sosyal medyada gündem oldu.

Ivanka Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “United Kingston’ın yeni başbakanı olan Boris Johnson’a tebrikler” ifadelerine yer verdi.