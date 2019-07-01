Ivanka Trump’ın G20’ye katılmasına tepki: ‘Birinin kızı olmak kariyer yeterliliği sağlamıyor’

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın G20 Zirvesi’ne katılıp diplomatik görüşmelere dahil olmaya çalışması tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yayımlanan videoda üst düzey isimlerin Ivanka Trump’ı dışladıkları görülürken, görüntüler ABD’de tartışma yarattı.

Demokrat Parti’den ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, videoyu paylaşarak Trump’ın zirvelere “yeterliliği olan diplomatlar” götürmesini istedi. Ocasio-Cortez, açıklamasında “Birileri için şok edici olabilir ama birisinin kızı olmak kariyer yeterliliği sağlamıyor” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın paylaştığı videoda Donald Trump’ın danışmanlığını yapan Ivanka Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve IMF Başkanı Christine Lagarde arasındaki görüşmeye dahil olmaya çalıştığı görülüyor.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) June 29, 2019

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ivanka Trump’ın liderler arasındaki görüşmelere dahil olmaya çalışması sosyal medyada da tartışıldı. Twitter kullanıcıları, Ivanka Trump’ı tarihsel anlara montajlayarak, ABD Başkanı’nın kızını danışmanı yaparak zirveye getirmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada “unwantedivanka” (“istenmeyenivanka”) etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: