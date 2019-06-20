İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt’a saldırı

İstanbul Beylikdüzü’nde iş yerinin otoparkında 8 kişilik grubun saldırısına uğrayan İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt yaralandı.

Bozkurt güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuştu.

Metin Bozkurt, saldırıyı şöyle anlattı:

“Dün akşam saat 21.00 sıralarıydı. İş yerimde kalabalık bir arkadaş grubuyla oturuyordum. O sırada bir şey almam gerekti ve otoparkta arabaya doğru yöneldim. Arabaya gelmeden takım elbiseli 35-40 yaşlarında 4 kişi gördüm, dikkatimi çekti. Dönüp baktığımda bir tanesi ‘abi ateşin var mı?’ dedi. Bende çakmağımı çıkarmak için elimi cebime attım. Tam o sırada önden ve arkadan kalabalık bir grubun saldırısına uğradım. Olay bu şekilde gelişti. Milliyetçi camia beni tanır. Ömrümüz 4 sene öncesine kadar milliyetçi camianın içerisinde geçti. İlk aldığım darbe sopayla oldu diğerleri muhtemelen yumruk ve tekmelerle.”

Metin Bozkurt, “Bana yapılan saldırı 15 gün önce Yavuz Selim Demirbağ’a yapılan saldırıyla veya ondan bir ay kadar önce Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırılarla aşağı yukarı aynı düzlemde” diye konuştu.

Bozkurt, “Dün akşam hastaneye polisler geldi orada ifademi verdim. Birazdan avukatım ile beraber tekrar emniyete gideceğim kamera kayıtları var” ifadelerini kullandı.

Polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

MHP’Lİ YILDIRIM SALDIRGANLARA SAHİP ÇIKTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MKYK üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti’nin kurucularından Metin Bozkurt’a saldıranlara sahip çıktı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan MHP’li Yıldırım paylaşımında, “Kendisini ülkücü olarak tanımlayarak pkk sevici Ekrem Papazoğlu’na destek arayanlar er ya da geç ülkücü adaletle tanışacaktır” diyerek saldırıyı destekledi. Yıldırım, paylaşımının devamında, “Demokrat Ülkücüler adı altında namusuzluğa imza atanların sonu bellidir. Çakallara haddini bildiren Bozkurtlara bin selam…” ifadelerini kullanarak, Bozkurt’a saldıranlara sahip çıktı.