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12.07.2019
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İYİ Parti milletvekilinden Pucca’ya destek: 50 kilo esrarla yakalanan içiciyim deyip yırtıyor…

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Karagöz, hapis cezası aldı. İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, Karagöz ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Geçtiğimiz yıl ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan ‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Karagöz, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

Yeni Çağ’ın haberine göre karara İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Twitter hesabından tepki gösterdi. 

ERDOĞAN’IN YEĞENİNE GÖNDERME

“Elli kilo esrarla yakalanan bir muhterem içiciyim deyince yırttı” ifadelerini kullanan Türkkan, “Pucca twit attı yedi yıl ceza aldı. Adalet devletin dinidir derken bunu söylüyorduk” şeklinde paylaşım yaptı.

50 kilogram esrarla yakalanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan, “satıcı değil içici olduğunu” ileri sürerek ceza almaktan kurtulmuştu.

İşte Türkkan’ın o paylaşımı:

Sosyal medya fenomeni ‘Pucca’ hakkında 5 yıl 10 ay hapis kararı

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