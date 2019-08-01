30.4 C
Istanbul
01.08.2019
Anasayfa SİYASET İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor

İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor

birgun.net birgun.net

İYİ Parti, tüzük kurultayında yapılan bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 3 Ağustos’ta olağanüstü kurultaya gidiyor.

“Bugün geleceğin ilk günü” ana temasıyla Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak 4. Olağanüstü Kurultayda, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçilecek.

Bin 60 delegenin oy kullanacağı kurultayda yapılacak seçimle daha önce 80 olan ancak mayıs ayındaki tüzük kurultayında 50’ye düşürülmesi kararlaştırılan GİK üyeleri belirlenecek.

Genel Başkan Meral Akşener’in parti içi mesajlar vereceği kurultaya, çarşaf listeyle gidilecek.

DELEGENİN TAKDİRİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kurultayda GİK’te köklü değişiklikler olacağı yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Seymen, şu bilgileri verdi: “GİK’te köklü değişiklik olacağı şeklindeki iddialar doğru değil, çünkü Genel Başkan bir blok liste çıkarmıyor. Tüzük kendisine böyle bir hak vermesine rağmen çarşaf liste de çıkarmıyor. Mevcut GİK üyelerinden kaçı kalır, kaçı kalmaz, tamamen delegenin takdiri. Bugüne kadar siyasi partilerde yapılmış Genel İdare Kurulu seçimlerinde çok iddialı bir şey ama en demokratik şekilde seçim yapılacak çünkü Genel Başkanımız herhangi bir öneride bulunmayacak.”

Kurulda, tamamen başvuru sırasına göre her başvuranın aday olabileceğini, ayrıca delegelerden üyelerin de 60 delegenin imzasıyla aday gösterilebileceğini belirten Seymen, “Bunlar adaylık başvuru sırasına göre listelenecek. Her ismin başına bir kutucuk konulacak ve bu kutucuktan en az 38, en fazla 75 kişi işaretlenmek suretiyle delegeler oy kullanacak. En fazla oyu alandan en az oyu alana kadar sıralanmak suretiyle Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek” diye konuştu.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,709AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor

birgun.net -
İYİ Parti, tüzük kurultayında yapılan bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 3 Ağustos'ta...
Devamını Oku

Haluk Levent: Bir gün, herkese ‘FETÖ’, ‘PKK’ demekten yargılanacaksınız

birgun.net -
Sanatçı Haluk Levent, yardım ettiği insanların etnik kimlikleri yüzünden kendisine gönderilen hakaret...
Devamını Oku

Ankara Barosu: TEM Şube’de tutulan KHK’li 4 kişiyle görüştürülmedik

birgun.net -
Ankara Barosu, İnsan Hakları Merkezi'ne KHK'li 6 kişiyle ilgili yapılan kayıp başvurusu...
Devamını Oku

LPG fiyatlarında 22 kuruş indirim yapıldı

birgun.net -
LPG otogaz pompa fiyatlarında 2 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere 22 kuruş...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’dan ‘akraba atamaları’ yorumu

birgun.net -
AKP'li Binali Yıldırım, belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, "Nepotizm...
Devamını Oku

Hatay’da balık çiftliğinden 5 ton levrek kaçtı

birgun.net -
Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık üretim çiftliğindeki ağlarda oluşan yırtık nedeniyle yaklaşık 5...
Devamını Oku

T24 ve Diken’e Fuat Avni soruşturması

birgun.net -
İnternet haber siteleri T24 ve Diken'e Türk Ceza Kanunu'nun, Fuat Avni isimli...
Devamını Oku

NASA, Dünya’dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfetti

birgun.net -
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için...
Devamını Oku

Temmuz ayında 122 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı, 42’si tutuklandı

birgun.net -
IŞİD’e yönelik operasyonlar kapsamında geçen ay başta İstanbul, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya,...
Devamını Oku

‘Zararı doğaya ve insanlara olan altın madenciliğini istemiyoruz’

birgun.net -
Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Balıkesir Edremit’te Bahar Madencilik A.Ş. tarafından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi