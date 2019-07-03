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04.07.2019
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İYİ Parti: Tarafsız cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyaç var

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İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Türkiye’nin tarafsız, objektif ve halkın tamamını kucaklayacak cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyacı vardır. Kayıplarımızın telafisi, ancak partili cumhurbaşkanlığının terk edilerek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesiyle mümkün olacak” dedi. 

İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Paçacı, AKP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, toplumun tamamını kucaklayamadığını söyledi. 

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i tehdit ettiğini belirten Paçacı, “Bu sözlerden neyi kastettiği birkaç gün öncesinde ortaya çıkmıştır. Sayın genel başkanımız hakkında 3 yıl önce başlatılmış, iktidarın talimatıyla devam ettirilmiş, hukuki olmaktan öte siyasi olduğu aşikar, FETÖ soruşturma dosyası sümen altından çıkarılıp, yeniden servis edilmiştir. AK Parti, anlaşılmaktadır ki, sandıkta ve meydanlarda çözemediği, mutlak iktidarını sarsan, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler başta olmak üzere belediyeleri kaybetmesine sebep olan ve AK Parti’yi küçük ortağına mecbur ve mahkum haline getiren Meral Akşener ve İYİ Parti travmasını AK Parti yargısıyla çözmeye çalışmaktadır. Milletimiz, yargıda sahnelenen bu ‘Ali-Cengiz oyunu’ndan dolayı şaşkın ve öfkelidir” diye konuştu. 

İYİ Parti’li Paçacı, cumhurbaşkanlığı makamının, milli birlik ile beraberliği ve milletin tamamını temsil etiğini, ülkede herhangi bir problem çıktığında, Cumhurbaşkanı’nın parti liderlerini toplayıp, objektif olarak problemin çözümünü sağladığını kaydetti. 

Paçacı, şunları söyledi: “Türkiye’nin tarafsız, objektif ve halkın tamamını kucaklayacak bir cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyacı vardır. Bugün itibarıyla mevcut sistem işlememekte, bu nakıs ve sakatlanmış siyasal yapı kuvvetler ayrılığını, hukuku yok etmekte ve çoğulcu demokrasiyi zaafa uğratmaktadır. Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Yargıya olan güven neredeyse sıfırlanmış, ekonomide kriz derinleşmiştir. Bu kayıplarımızın telafisi, ancak partili cumhurbaşkanlığının terk edilerek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce dönülmesiyle mümkün olacaktır.”

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