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11.07.2019
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İYİ Parti’de Ali Babacan ayrılığı

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AKP’den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan, İYİ Parti’de görüş ayrılıklarına yol açtı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Babacan’ın kuracağı ileri sürülen yeni parti için “Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise Babacan’ın istifasını samimi bulmadığını dile getirdi.

Eski Bakanlardan Ali Babacan’ın AKP’den istifası İYİ Parti’de farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

AKŞENER: İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM

Babacan’ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni partilerin kurulmasının iyi olacağını söyledi.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın aktardığına göre Akşener şu ifadeleri kullandı:

Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. Böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim.

KAVUNCU: SAMİMİ DEĞİL

Akşener’in bu ifadelerine karşılık Twitter’dan açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise Babacan’ın girişimini ‘samimiyetsiz’ bularak eleştirilerde bulundu.

Kavuncu şunları kaydetti:

Bence küskünler değil de “kolaycılar” partisi olabilir. Madem durumdan rahatsızdınız, koşulsuz itaat etmeden, parti içi muhalefetinizi zamanında yaparak demokrasiye destek vermiş olsaydınız, samimi duracaktınız. 
Bugünkü çıkış için neden yıllarca beklediniz? 
Size birden cesaret veren 25 yıllık İstanbul Belediyesi’nin kaybedilmesi mi?

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