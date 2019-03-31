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01.04.2019
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İYİ Parti’den Ankara’da provokasyon uyarısı: Ciddi duyumlar aldık

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankara’nın bazı ilçelerinde provokasyon gerçekleştirileceği duyumları aldıklarını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıda, Ankara’nın Güvercinlik, Behiçköy ve ANFA seçim bürolarında eli sopalı kişiler tarafından provokasyon yapılacağı duyumu aldıklarını belirtti.

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Koray Aydın’ın açıklamaları şu şekilde;

“Ankara’da seçim ve sayım güvenliğini tehlikeye düşürecek ve ortadan kaldıracak derecede provokasyon yapılacağı yönünde çok ciddi duyumlar alınmıştır.

Özellikle Güvercinlik, Behiçbey istasyonu civarı, ANFA başta olmak üzere çeşitli seçim bürolarında, merkezlerde ve araçlarda toplanan eli sopalı kişilerin çeşitli provokasyonlara girişecekleri ve büyük olaylar çıkarmak suretiyle seçimleri sabote edecekleri değerlendirilmektedir.

Sadece konuya duyarlı olanların değil, bir çok vatandaşın da gördüğü bu durumu başta İçişleri Bakanı, Ankara Valisi ve Emniyet müdürü olmak üzere görevli ve yetkili tüm devlet birimlerinin de görmesi ve gerekli tedbirleri ivedi olarak alması gerekmektedir.

Seçimlere kara bir leke sürülmemesi ve demokrasimizin ciddi bir yara almaması için tüm ilgili, görevli ve yetkili makamları göreve davet ediyor, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

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