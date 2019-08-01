İyi Parti’den Bahçeli’nin ‘MHP’ye geri dönün’ talebine cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım müşterek karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönsünler” çağrısına İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan cevap verdi.

‘ESKİYE DÖNÜŞ HİÇBİR ŞEYDE MÜMKÜN DEĞİL’

Türkkan,”Yani eskiye dönüş hiçbir yerde hiçbir şeyde mümkün değil. Biz arkadaşlarımızı İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz aynı şekilde hazır kongremiz de yapılırken” dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin çağrısıyla ilgili Tarafsız Haber Ajansına konuşan Türkkan, “Yani eskiye dönüş hiçbir yerde hiçbir şeyde mümkün değil. Hep yeniye doğru koşar ülkelerde, insanlarda, fikirlerde yeniye doğru koşar. Biz arkadaşlarımızı İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz aynı şekilde hazır kongremiz de yapılırken. Biz davet ediyoruz bütün kendini bu memleketin gerçekten bekası için hazır hisseden herkesi İYİ Parti’ye davet ediyoruz. Bu kongrede bunun için vesile olur, umut ediyorum. İsim vermeden herkesi bu memleketin geleceğini düşünen herkesi… Hiç kimse geriye gitmez, ülkeler de fikirler de ileriye gider, yeniye gider.”

Türkkan, Bahçeli’nin neden böyle bir açıklama yaptığına ilişkin ise “nedenini bilmiyorum” cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos’ta İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nın yapılacağını hatırlatarak, “Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir” ifadesini kullanmıştı.