26.4 C
Istanbul
01.08.2019
Anasayfa GÜNCEL İyi Parti’den Bahçeli’nin 'MHP'ye geri dönün' talebine cevap

İyi Parti’den Bahçeli’nin ‘MHP’ye geri dönün’ talebine cevap

birgun.net birgun.net

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım müşterek karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönsünler” çağrısına İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan cevap verdi.

‘ESKİYE DÖNÜŞ HİÇBİR ŞEYDE MÜMKÜN DEĞİL’

Türkkan,”Yani eskiye dönüş hiçbir yerde hiçbir şeyde mümkün değil. Biz arkadaşlarımızı İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz aynı şekilde hazır kongremiz de yapılırken” dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin çağrısıyla ilgili Tarafsız Haber Ajansına konuşan Türkkan, “Yani eskiye dönüş hiçbir yerde hiçbir şeyde mümkün değil. Hep yeniye doğru koşar ülkelerde, insanlarda, fikirlerde yeniye doğru koşar. Biz arkadaşlarımızı İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz aynı şekilde hazır kongremiz de yapılırken. Biz davet ediyoruz bütün kendini bu memleketin gerçekten bekası için hazır hisseden herkesi İYİ Parti’ye davet ediyoruz. Bu kongrede bunun için vesile olur, umut ediyorum. İsim vermeden herkesi bu memleketin geleceğini düşünen herkesi… Hiç kimse geriye gitmez, ülkeler de fikirler de ileriye gider, yeniye gider.”

Türkkan, Bahçeli’nin neden böyle bir açıklama yaptığına ilişkin ise “nedenini bilmiyorum” cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos’ta İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nın yapılacağını hatırlatarak, “Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir” ifadesini kullanmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,717AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İyi Parti’den Bahçeli’nin ‘MHP’ye geri dönün’ talebine cevap

birgun.net -
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım...
Devamını Oku

Şirince’de mermer ocağına geçit yok!

BİRGÜN İZMİR -
Belevi Şirince arası Jeotermal Enerji ve Mermer Ocakları yapılmaması için Efes Selçuklular...
Devamını Oku

Bahçeli: Fiziken İYİ Parti’de bulunan arkadaşlarımın MHP’ye dönüşü beklentimdir

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4....
Devamını Oku

Musluk suyunu ‘zemzem’ diye satanlar yakalandı

birgun.net -
Adana'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi...
Devamını Oku

Aydın’da JES’lere karşı büyük protesto

birgun.net -
Aydın’da JES’leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenleniyor.
Devamını Oku

Ünlü anketçiye saldırı: Bıçaklayıp öldüreceklerini düşündüm

birgun.net -
SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bayrakçı, Salı günü...
Devamını Oku

Memurlara zam teklifinin tarihi kesinleşti

birgun.net -
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.
Devamını Oku

Konya’da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

birgun.net -
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, bir kişi tarafından...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün (1 Ağustos 2019)

birgun.net -
İnternet yayınları denetim altına alındı
Devamını Oku

İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor

birgun.net -
İYİ Parti, tüzük kurultayında yapılan bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 3 Ağustos'ta...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi