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03.07.2019
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İYİ Parti’den Osman Öcalan’ı ekrana çıkartan TRT hakkında suç duyurusu

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Fotoğraf: AA

İYİ Parti, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bazı İYİ Parti milletvekilleriyle Ankara Adalet Sarayı’na gelen Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TRT’nin Osman Öcalan’ı ekrana çıkarmasının “Türk milletinin vakarını örselediğini” söyledi.

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Bu yayının TRT’nin yayın hayatına kara bir leke olarak geçtiğini belirten Türkkan, “Röportajda hain Osman Öcalan TRT aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek övmüştür. Terörle Mücadele Kanunu’na göre açıkça suç işlemiştir. Bu programı hazırlayanlar, bu programın yayımlanmasına izin verenler Türk milletine karşı işlenmiş bu suçun sorumlularıdır ve Türk milletine karşı yargı önünde hesap vermek zorundadırlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan ve bazı milletvekilleri, daha sonra TRT hakkında “suçu ve suçluyu övme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, terör örgütünün propagandasını yapma” iddialarının yer aldığı suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Kaynak:AA

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