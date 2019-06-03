İYİ Partili adaydan ‘Keskin’ iddiası: AKP’ye yakın ve küskün olanlara ödeme yapıldı

Kırıkkale Keskin’de 31 Mart yerel seçimini İYİ Parti adayı Necati Alsancak, en yakın rakibi AKP adayı Dede Yıldırım karşısında altı oy farkla kazandı, böylelikle Keskin Belediyesi AKP’den İYİ Parti’ye geçti. Ancak AKP’nin YSK’ye yaptığı olağanüstü itiraz neticesinde Keskin seçimi iptal edildi.

Seçimlerin 2 Haziran’da tekrar edilmesine karar veren YSK, gerekçe olarak ise kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasını belirtti. 2 Haziran’da yenilenen Keskin seçiminde ise, hem AKP hem de İYİ Parti 31 Mart’a göre oyunu arttırırken, bu sefer kazanan ise AKP adayı oldu.

Keskin’de her iki seçimde farklı sonuçların ortaya çıkması dikkat çekerken, 31 Mart’taki seçimi kazanan ama mazbatası iptal edilen İYİ Partili Necati Alsancak son seçim süreci ile ilgili Yeniçağ’dan Fatih Ergin’e açıklamalarda bulundu. Seçim süreci boyunca Keskin’de her türlü entrikanın yapıldığını belirten Alsancak, “MHP’den hem bize hem AKP’ye oy kaydı. Ama daha çok o tarafa oy gitmesi, sonucu bu şekilde yaptı” dedi.

“AKP’YE YAKIN VE AKP’YE KÜSKÜN OLANLARA ÖDEME YAPILDI”

Alsancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar her türlü seferberliği yaptı Keskin için. Olmayacak vaatlerden para dağıtmaya, entrikaya kadar her şeyi yaptılar. Son gece bütün mahallere çıkarma yaptılar. Belediye meclisinde yapılacak bir seçimle, seçime kadar geçecek sürede belediye başkan vekilliği yapacak kişinin belirlenmesi gerekirken, Keskin Belediyesi’ne AKP’den aday adayı olmuş bir Vali Yardımcısı atandı. Atanan başkan belediye imkânlarını seçim yatırımı için AKP’ye özel kullandı. Bazı mahallelere özel asfalt yapıldı. Esnafa ödenmesi gereken paralardan, AKP’ye yakın ve AKP’ye küskün olanlara ödeme yapıldı. Alacaklı olan esnafa parası ödenince bir değişme olmuş olabilir. AKP’ye değil, Cumhurbaşkanına oy istiyoruz diye propaganda da yaptılar. Biz burada sadece AKP adayına karşı değil, iktidara, iktidarın kullandığı devlet imkânlarına karşı da bir seçim yarışı geçirdik. Sonuç böyle oldu. Hayırlısı olsun.”