İYİ Partili belediye meclis üyesine saldırı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş saldırıya uğradı. Saldırıda kullanılan aracın MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’nun danışmanı Kasım Güler adına kayıtlı olduğu ileri sürüldü.
Odatv‘de yer alan habere göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Temirtaş saldırıya uğradı.
İYİ Parti grup sözcüsü Temirtaş’a evinin otoparkında bir grubun taşlı sopalı saldırdığı, saldırı sonrası tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırıda kullanılan aracın MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’nun danışmanı Kasım Güler adına kayıtlı olduğu iddia edildi.