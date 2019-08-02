İYİ Parti’li Türkkan’dan ‘erken seçim’ tahmini

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin ardından Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yaptığı çağrıyı ‘Erken seçim’ olarak yorumladı.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası Bahçeli’den İYİ Parti’ye gelen mesajın ardından Lütfü Türkkan’dan yorum geldi. Lütfü Türkkan’ın erken seçim paylaşımında, “Herkes soruyor ‘neler oluyor’ diye. Kasım’da seçime hazırlanın..!” ifadesini kullandı.

İYİ Parti’nin kurultay kararı almasının ardından bir açıklamada bulunan Bahçeli, “3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir” demişti.