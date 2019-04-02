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02.04.2019
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İYİ Partili Ümit Özdağ, görevinden istifa etti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ görevinden istifa etti.

Özdağ, genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Musavvat Dervişoğlu’nun parti içi politikalarına ve bu politikalar sonucu ortaya çıkan olumsuz seçim sonuçlarına tepki olarak bu kararı aldığı öğrenildi. Özdağ, “Görevimden istifa ettim; ancak partide devam ediyorum” dedi.

Koray Aydın’dan yalanlama

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, görevinden istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Koray Aydın, Twitter hesabından, konuyla ilgili, ‘İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, @iyiparti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur’ paylaşımında bulundu.

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