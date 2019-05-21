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22.05.2019
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İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi: Yenilenecek seçimin sonuçlanması aylar sürebilir

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İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu, YSK’nin İstanbul kararını değerlendirdi. Kırmızıoğlu, “23 Haziran sonrası yine aylarca süren itirazlar olabilir dedi.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu, YSK’nin gerekçeli kararı açıklamasındaki gecikme ile ilgili olarak, “Kısa kararda seçimin iptal edilme gerekçesi olarak sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yazılmıştı. ‘Sandıklar tespit ediliyor, şu sandıklarda hata var, şu usulsüzlük olmuştur’ denecek, o yüzden bir gecikme var diye düşünüyorduk. Ama dün görüldü ki muhalefet eden üyeler kararı görünce bildiğimiz gerekçeye aykırı bir metin ortaya kondu ve biz şimdi buna uygun muhalefet şerhi yazmak zorundayız demişler” diye konuştu.

Gerekçeli kararın kısa karara aykırı olamayacağını söyleyen Kırmızıoğlu, “Başka gerekçeler yazıldıysa, tartışılamayacak kadar hukuka aykırı bir durum var” dedi.

“Çeteleler seçimin iptaline etkili olmadı”

Gerekçeli kararda sadece sandık kurulu başkanlarının değil, imzasız tutanakların da sebepler arasında olduğu iddialarını da değerlendiren Kırmızıoğlu, “Çetelelerle ilgili itirazlar yapıldı. İncelendi ve bitti. Onlar seçimin iptaline yeterli olmadı. İddia edilen sandıklarda oylar yeniden sayıldı. Seçimin sonucuna müessir bir etkisi olmadığı görüldü. O itiraz zaten karşılandı” ifadelerini kullandı.

“Kararda ‘çalma’ kelimesi geçemez”

AKP’li siyasetçilerin ‘çaldılar’ iddialarına da yanıt veren Kırmızıoğlu, “200 sayfalık olduğu iddia edilen gerekçede çalma, hile, hurda gibi kelimeler geçemez. Biz bütün görüşmelerde bulunduk. Bunlarla ilgili delil sunulmadı ve böyle bir araştırma sonucunda ortaya böyle bir şey çıkmadı” dedi.

Yenilenecek seçimlerin de aylarca sürebileceğini belirten Aylin Özgül Kırmızıoğlu, “Seçim kanunundaki kesin olan hükümler maalesef burada aşıldı. 23 Haziran sonrası yine aylarca süren itirazlar olabilir. Elimizde bir sürü itiraz ve iptal gerekçeleri oldu” açıklamasını yaptı.

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