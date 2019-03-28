İZENERJİ işçilerine dava

İzmir’de Genel-İş üyesi İZENERJİ işçilerinin polis saldırısı ile sonlanan toplu sözleşme eylemine katılan 24 kişiye dava açıldı.

İddianamede sendikanın eyleminin yasaya aykırı olduğu iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden İZENERJİ’de 5 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde belediye, taşerondan kadroya geçen işçilerin sendika üyeliklerine itiraz etmişti.

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Bu itirazın geri çekilmesini ve görüşmelerin bir an önce başlamasını talep eden Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi üyeleri, 11 Ocak’ta belediye binasının önünde eylem yapmak istemiş, ancak eyleme polis saldırmış, bazı işçileri ve sendikacılar darp edilerek gözaltına alınmıştı. Dava, 19 Haziran’da 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.