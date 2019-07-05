İZENERJİ’de arabulucu süreci sona erdi

BERKAY SAĞOL

İzmir’de, Genel İş 2 Nolu Şube yönetimi, İZENERJİ’de yapılacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile son bir görüşme daha yapılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZENERJİ bünyesindeki çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde arabulucu süreci sona erdi. DİSK Genel İş 2 Nolu Şube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, TİS sürecinde daha önce de 6 oturum sonunda uzlaşamamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane ve huzurevleri gibi 20 biriminde çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren TİS sürecinde sona gelindi.

DİSK Genel İş 2 Nolu Şube yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptıkları görüşmede taban ücretiyle ilgili herhangi bir teklif verilmediğini açıklarken, önümüzdeki günlerde Soyer ile son bir görüşme yapılacağını duyurdu.

Öte yandan sendika, belediyenin yüzde 17,5 oranındaki ücret artışı teklifini kabul etmedi. Sözleşme taslağında yer alan 68 maddeden 35’i üzerinde uzlaşmaya varılırken, kritik olan ekonomik maddelerin ise kabul edilmediği kaydedildi.