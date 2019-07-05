23.7 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI İZENERJİ'de arabulucu süreci sona erdi

İZENERJİ’de arabulucu süreci sona erdi

birgun.net birgun.net

BERKAY SAĞOL

İzmir’de, Genel İş 2 Nolu Şube yönetimi, İZENERJİ’de yapılacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS)  ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile son bir görüşme daha yapılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZENERJİ bünyesindeki çalışan işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde arabulucu süreci sona erdi. DİSK Genel İş 2 Nolu Şube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, TİS sürecinde daha önce de 6 oturum sonunda uzlaşamamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane ve huzurevleri gibi 20 biriminde çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren TİS sürecinde sona gelindi.

DİSK Genel İş 2 Nolu Şube yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptıkları görüşmede taban ücretiyle ilgili herhangi bir teklif verilmediğini açıklarken, önümüzdeki günlerde Soyer ile son bir görüşme yapılacağını duyurdu.

Öte yandan sendika, belediyenin yüzde 17,5 oranındaki ücret artışı teklifini kabul etmedi. Sözleşme taslağında yer alan 68 maddeden 35’i üzerinde uzlaşmaya varılırken, kritik olan ekonomik maddelerin ise kabul edilmediği kaydedildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,158AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüştü

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Müslüman Kardeşler'in baskın olduğu Ulusal...
Devamını Oku

BM Güvenlik Konseyi’nden Libya’da ateşkes çağrısı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan saldırının...
Devamını Oku

ABD’den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na İran toplantısı talebi

birgun.net -
ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son...
Devamını Oku

İBB Başkanı İmamoğlu ilk nikahını kıydı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladıktan sonra nikahını bu akşam...
Devamını Oku

Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net -
İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sandık başına gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen...
Devamını Oku

Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru

birgun.net -
ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek...
Devamını Oku

Hazine nakit dengesi, haziranda 11 milyar 16 milyon lira açık verdi

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,...
Devamını Oku

Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.
Devamını Oku

UEFA’dan Trabzonspor kararı

birgun.net -
UEFA, Trabzonspor hakkındaki kararını verdi. Bordo mavili takımı, Avrupa kupalarına katılabilecek.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi