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09.07.2019
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İZENERJİ’de emekçiler belediyenin teklifi için sandığa gidiyor

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

BERKAY SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZENERJİ’de sendika, Belediye’nin teklifinin kabul edilip edilmemesiyle ilgili sandık kurma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZENERJİ ile DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

Yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren yedinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin geldiği aşamada Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube sözleşmedeki son detayları açıkladı. Sendika, Belediye’nin teklifini işçilere sorma kararı aldı.

SANDIK KURULACAK

Konuyla ilgili DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız BirGün’e açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Yarın 20 birimde sandık kurulacak ve sözleşmenin kabul edilip edilmeyeceğine emekçiler karar verecek. Emekçiler kabul ederse biz de Büyükşehir Belediyesi’nin teklifini kabul ettiğimizi açıklayacağız,” dedi.

Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube teklif edilen yeni ücretleri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre İZENERJİ işçisinin alacağı en düşük ücret 3 bin 551 TL olduğu aktarıldı.  Toplamda yevmiyelere yüzde 24-25-28 ve 30’luk zamlar geldi.  20 yıldır TİS yapan İZELMAN’ın tüm sosyal haklarıyla eşitlenmiş bir anlaşma sağlandı. Bunun içinde, İZELMAN’da bin 560 TL olan sosyal yardım paketi İZENERJİ 2 bin TL’ye çıkarıldı. Eğitim, iş riskleri, koku primi taslağın üzerinde bir yükselişle İZELMAN’la eşit hale getirildi. Şu anda İZELMAN’ın, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM’da uygulanan zam oranı aşıldı. Yeni zam oranının yüzde 60-65’lerin üzerine çıktığı kaydedildi.

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