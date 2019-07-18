İZENERJİ’de işçiler kararını verdi: TİS kabul edildi

Berkay SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZENERJİ ile DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sonuna gelindi.

5 bin 80 işçiyi ilgilendiren altıncı dönem Toplu İş Sözleşmesi maddeleri emekçilerin onayına sunuldu.

Toplam 21 birimde kurulan sandıklarda emekçiler maddeleri oylarken, İZSU emekçileri ise ortak karar alarak sandık kurmayarak açık oylama gerçekleştirdi. Yapılan oylamada Toplu İş Sözleşmesi kabul edildi.

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Toplu sözleşmeyi kabul eden İZENERJİ işçileri işçiler maaşlarını sosyal yardımlar hariç 950 ila 1080 liralık zamlar ile alacaklar. Öte yandan 890 lira olan birleştirilmiş sosyal yardıma (gıda fişi)1100 zam gelerek 2 bin lira olduğu öğrenildi.

Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilere seslenerek, “Süreci birlikte başlatacağız son noktayı da birlikte koyacağız. Bugün yaklaşık 20 birimde sandık koyarak son geldiğimiz aşamaya işçi kendi hür iradesiyle evine götüreceği ekmeğin büyüklüğünü küçüklüğünü kendi belirleyecek” dedi.