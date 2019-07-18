23.8 C
Istanbul
18.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün İZENERJİ’de işçiler kararını verdi: TİS kabul edildi

İZENERJİ’de işçiler kararını verdi: TİS kabul edildi

İZENERJİ’de kurulan sandıklarda, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) maddeleri çalışanların onayına sunuldu. Oylamada yüzde 97 ile TİS kabul edildi

birgun.net birgun.net

Berkay SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZENERJİ ile DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sonuna gelindi.

5 bin 80 işçiyi ilgilendiren altıncı dönem Toplu İş Sözleşmesi maddeleri emekçilerin onayına sunuldu.

Toplam 21 birimde kurulan sandıklarda emekçiler maddeleri oylarken, İZSU emekçileri ise ortak karar alarak sandık kurmayarak açık oylama gerçekleştirdi. Yapılan oylamada Toplu İş Sözleşmesi kabul edildi.

İlginizi çekebilir:  Tunç Soyer, Kadifekale'de “Üretici Pazarı” açıyor

Toplu sözleşmeyi kabul eden İZENERJİ işçileri işçiler maaşlarını sosyal yardımlar hariç 950 ila 1080 liralık zamlar ile alacaklar. Öte yandan 890 lira olan birleştirilmiş sosyal yardıma (gıda fişi)1100 zam gelerek 2 bin lira olduğu öğrenildi.

Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilere seslenerek, “Süreci birlikte başlatacağız son noktayı da birlikte koyacağız. Bugün yaklaşık 20 birimde sandık koyarak son geldiğimiz aşamaya işçi kendi hür iradesiyle evine götüreceği ekmeğin büyüklüğünü küçüklüğünü kendi belirleyecek” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,471AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İzmir’de ağaçlandırma alanında yangın

birgun.net -
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince...
Devamını Oku

IKBY: Erbil’deki saldırı planlı bir terör saldırısı

birgun.net -
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), dün Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin...
Devamını Oku

İzmir Buluşmaları’nın ikincisi gerçekleşti

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlerden önce verdiği karar alma süreçlerine...
Devamını Oku

Meteorolojiden 11 il için sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Adana, Osmaniye,...
Devamını Oku

Trump: Türkiye’ye yaptırım düşünmüyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımı ve F-35 programından çıkarılması sonrasında...
Devamını Oku

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi

birgun.net -
Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi....
Devamını Oku

Fatih Terim’in cezası onandı

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3...
Devamını Oku

Taksim’de tramvay kablosu koptu, seferler durduruldu

birgun.net -
Taksim-Tünel arası çalışan nostaljik tramvayın kablosu koptu.
Devamını Oku

‘İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifalarını kurumlarına sundu’

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) belediye iştiraklerinin genel müdürlerinin Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin...
Devamını Oku

‘Rusya’dan Su-35 alınıp alınmayacağına Erdoğan karar verecek’

birgun.net -
Türkiye'den askeri bir kaynak Rus yayını Sputnik'e açıklama yaparak, "Türkiye'nin Rusya'dan Su-35...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi