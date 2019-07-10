İZENERJİ’de teklif işçilere sorulacak

BERKAY SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZENERJİ ile DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube arasında yürütülen 7’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ediyor. DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube 5 binden fazla işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde gelinen son noktayı açıkladı. Sendika, sözleşme teklifini işçilere sorma kararı aldı.

BUGÜN SANDIKLAR KURULACAK

DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Yarın (bugün) 20 birimde sandık kurulacak ve sözleşmenin kabul edilip edilmeyeceğine emekçiler karar verecek. Emekçiler kabul ederse biz de Büyükşehir Belediyesi’nin teklifini kabul ettiğimizi açıklayacağız” dedi.

Sendikadan alınan bilgiye göre sözleşme kabul edilirse İZENERJİ işçisinin alacağı en düşük ücret 3 bin 551 TL olacak. Toplamda yevmiyelere yüzde 24-25-28 ve 30 oranlarında zam yapılacak. Sosyal yardım paketi 2 bin TL’ye çıkarılacak. Eğitim, iş riskleri, koku primi İZELMAN’la eşit hale getirilecek.

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KAMU EMEKÇİLERİ ‘EVET’ DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçileri de önceki gün sandığa giderek sözleşme teklifinde yer alan 6 maddeyi oylamıştı. Oylamadan yüzde 94,7 oranında ‘evet’ oyu çıktığı açıklandı. Belediye ile sendika arasında önümüzdeki günlerde TİS’in imzalanması bekleniyor.