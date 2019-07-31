İZENERJİ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

BERKAY SAĞOL

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ ile DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye binasında gerçekleşen imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı katıldı.

“SİYASET İLK DEFA AŞAĞIDAN YUKARIYA TASARLANIYOR”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de başlayacak olan değişimin öncüsünün İzmir olacağını söyledi. Soyer, “Türkiye her gün bir kişinin iki dudağı arasında mahkûm kaldığımı düzene doğru değişiyor. İlk defa siyaset yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya tasarlanıyor. Aşağıdan gelen dip dalga siyasileri değiştiriyor. Bu dip dalga büyüyecek ve Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. Bu değişim başladı. Bu değişimin öncüsü biz olacağız, değişim İzmir’den başlayacak” dedi.

“KHK’lı 450 arkadaşımızın mağduriyetini gidereceğiz”

Birleşe birleşe İzmir’in ve Türkiye’nin kazanacağını belirten Soyer, “Önümüzdeki birkaç sene içerisinde İzmir’de eşit işe eşit ücreti başaracağız. Birleşe birleşe İzmir kazanacak, Türkiye kazanacak. KHK’lı 450 arkadaşlarımızın mağduriyetini Ağustos ayındaki meclis toplantısında gidereceğiz. Sizin yüzünüz gülmüyorsa bizim yüzümüz gülmez. Hepimiz bunu çok iyi anlamalıyız kurtuluş yok tek başına ya hep beraber hiç birimiz. Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Ama bu bize altın tepsilerde sunulmayacak. Biz bunu alın terimizle söke söke alacağız. Artık geriye dönmek yok. Bundan sonra önümüze bakacağız. Bundan sonra el birliğiyle aydınlık ülkeyi kurmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bizim mazeretimiz yok. Türkiye’nin geleceğini omuzlarınızda hissedin bunu bizden başka yapacak kimse yok. Aydınlık ülkeyi kuracak olan İzmir’dir” diye konuştu.

“KIDEM TAZMİNATIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, bu ülkenin gerçek sahiplerinin işçiler olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, “Bu dünya yüzündeki en onurlu şey bu toprakların, bu kentlerdekileri emekle üretmektir. En onurlu şey bu emek mücadelesinin bir parçası olmaktır. Bu onurlu mücadelenin bir parçası olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum ve hepinizi tebrik ediyorum. Ülkenin tek adam diktatörlüğüne sürüklenmeye çalışıldığı bu dönemde, Toplu İş Sözleşmeleri ve dayanışmalar önemli. En temel hakkımız olan kıdem tazminatı hakkımıza el uzatmak istediklerini dün damat bakan tekrar söyledi. Kıdem tazminatına el uzatanlara karşı, emek sömürüsüne karşı DİSK olarak bütün gücümüzle kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz. Bu ülkenin tüm güzelliklerini ve değerlerini biz üretiyoruz. Biz hep beraber omuzlarımızı daha da sıkıca birbirimize yaslayacağız ve emeğin Türkiye’sini kuracağız,” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ARKADAŞLARIMIZI MAĞDUR ETTİ”

DİSK Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız da çıkarılan taşeron yasasına değinerek, “Bu ülkede 2017’de bir yasa çıkarıldı. İktidar ot devşirme amacıyla 1milyon 200 arkadaşımıza kadro verme vaadiyle yalan söyledi. Maalesef ben yaptım oldu mantığıyla ülkeyi yöneten iktidar bu arkadaşlarımızı mağdur etti. Bu mağdur edilen 800 arkadaşımız hakları alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz demiştik ve bu arkadaşlarımızın da hakkını kazandık. Ekonomik krizi yaratanlar faturayı emekçilere kesmek istiyor. Eski genel başkanımızın da dediği gibi Kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirmeyeceğiz,” dedi.

Yeni topu sözleşmeye göre işçiler ne alacak?

Sözleşmeye göre, A grubundaki işçinin ücreti yüzde 39,40 artışla 3 bin 135, B grubundaki işçinin ücreti yüzde 40,37 artış ile 3 bin 238, C grubundaki işçinin ücreti yüzde 42,61 artış ile 3 bin 341, D grubundaki işçinin ücreti ise yüzde 41,87 artışla 3 bin 403 TL. oldu. Günlük yevmiyelere de en düşük yüzde 37,77 ile en yüksek yüzde 39,75 oranında artış geldi. Yeni sözleşme ile birlikte Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim maaşlarında 18 günlük, Aralık maaşında ise 22 günlük yevmiyeye göre hesaplanan ikramiye oranları da artmış oldu.

Çocuğu evlenen ve sünnet olanlara yardım geldi

Sözleşmeye göre işçilerin sosyal haklarında da önemli iyileşmeler yapıldı. İlkokulda çocuğu olanlar için öğrenim yardımı yüzde 115,36 oranında artarken, ortaokulda öğrenim gören çocuklar için yüzde 102,18, lisede öğrenim gören çocuklar için yüzde 92,77, üniversitede öğrenim gören çocuklar için yüzde 108,01 oranında arttı. Özürlü çocuk yardımı ise yüzde 12,78 oranında zamlandı. Sözleşmeye çocuğu ilk kez evlenen ve sünnet olan işçiler için 279,80 TL’lik yardım da eklendi.