İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya’dan yapılması

A Milli Takım’ın İzlanda’da hakaret içeren koşullarda karşılanmasıyla ilgili yankılar sürerken İzlanda basını da konuya ilişkin yeni bir gerekçe sundu.

Buna göre, futbolcuların bekletilme sebebi İzlanda’ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya’dan yapılması olarak gösterildi.

İzlanda’da yayın yapan Morgunbladid’in haberinde, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duydukları ifade edildi.

Haberde, bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, “Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya’dan gerçekleştirilmiş olması” denildi.