26 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa GÜNCEL İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya'dan yapılması

İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya’dan yapılması

İzlanda basını A Milli Takım oyuncularının havaalanında bekletilmesiyle ilgili "İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması" iddiası ortaya attı.

birgun.net birgun.net

A Milli Takım’ın İzlanda’da hakaret içeren koşullarda karşılanmasıyla ilgili yankılar sürerken İzlanda basını da konuya ilişkin yeni bir gerekçe sundu.

Buna göre, futbolcuların bekletilme sebebi İzlanda’ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya’dan yapılması olarak gösterildi. 

İzlanda’da yayın yapan Morgunbladid’in haberinde, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duydukları ifade edildi.

Haberde, bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, “Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya’dan gerçekleştirilmiş olması” denildi. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,563AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya’dan yapılması

birgun.net -
A Milli Takım'ın İzlanda'da hakaret içeren koşullarda karşılanmasıyla ilgili yankılar sürerken İzlanda...
Devamını Oku

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı dönemi başladı

birgun.net -
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzaladı.
Devamını Oku

50 günlük köpeği işkenceyle öldüren adam serbest bırakıldı

birgun.net -
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği...
Devamını Oku

AKP’den ‘bedelli askerlik’ açıklaması: Yeni düzenleme olabilir

birgun.net -
AKP Grup başkan Vekili Bülent Turan, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme...
Devamını Oku

Pakistan’da eski cumhurbaşkanı gözaltına alındı

birgun.net -
Pakistan'da cumhurbaşkanlığı görevi yürütmüş olan Asıf Ali Zerdari'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı...
Devamını Oku

Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri 12 Haziran’da verilecek

birgun.net -
Gıda-İş ve Manos Kitap’ın düzenlediği Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri,...
Devamını Oku

Uğur Dündar’dan ‘İsmail Küçükkaya’ paylaşımı

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tartışma programı için daha önce ismi...
Devamını Oku

Fitch: Dolar küresel para olma statüsünü kaybedebilir

birgun.net -
Kredi derecelendirme şirketi Fitch'in analistlerinden James MacCormack, ABD dolarının zaman içinde küresel...
Devamını Oku

Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 445 milyon...
Devamını Oku

Antalya’da karpuz tarlasına tek motorlu uçak düştü: 1 ölü, 2 yaralı

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu eğitim uçağı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi