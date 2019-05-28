İzlenme rekorları kıran dizilerin final bölümleri kaç puan aldı?

Genel olarak dünya çapında ses getiren diziler, kusursuz final bölümleriyle ekrana veda ediyorlar. Peki hangi dizinin final bölümü kaç puan aldı? İşte yanıtı.

Geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan Game of Thrones, pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Dizinin final bölümü, basitliği nedeniyle izleyicisi tarafından beğenilmedi hatta final sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Haliyle GoT’un final bölümünün IMDb puanı da adeta dibi gördü.

Peki şimdiye kadar dünya çapında ses getirip muntazam bir finale imza atan diziler hangileri?