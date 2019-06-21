İzmir-Avrupa işbirliği için dev adımlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel’deki Avrupa Birliği temasları kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ve EUROCITIES’in merkezlerini ziyaret etti.

Toplantılarda İzmir’in uluslararası düzeyde ve AB düzeyinde işbirliği yapabileceği alanlarbelirlendi. AER ile İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti ve Avrupa Kültür Başkenti başvurularında birlikte çalışılması kararlaştırıldı. EUROCITIES ile “dijital vatandaşlık” ve yaratıcı sektörlere ilişkin çalışma yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel Bölgesi Dışişleri Bakanlığı AB Komiseri Alain Hutchinson ile bir araya gelerek Brüksel’de açılacak İzmir temsilciliğine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgeler Komitesi üyesi de olan Hutchinson ile Soyer arasında 3 başlık altında ortak çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Buna göre “Avrupa Kültür Başkenti Değerlendirme Komitesi” eski üyesi Hutchinson, İzmir’in Avrupa Kültür Başkenti olma sürecine destek vereceğini ifade etti. Hutchinson ve Başkan Soyer, İzmir öncülüğünde yürütülen Akdeniz belediyeleri arasındaki işbirliği ve İzmir’in Brüksel temsilciliğinin açılması yönünde beraber çalışmak üzere görüş birliğinde bulundular.

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Başkan Soyer’in, Avrupa belediye başkanlarının meclisi ve önemli organı niteliğindeki Bölgeler Komitesi’nin Başkanı Karl-Heinz Lambertz ile yaptığı görüşmede ise Avrupa Birliği’nin kentler için ayıracağı finansman ve fonların artırılması amacıyla beraber çalışılmasına yönelik fikir birliğine varıldı. Başkan Soyer ve Lambertz Akdeniz Kentleri arasındaki işbirliği konusunda da ortak çalışma yürütme kararı alındı.

Başkan Soyer, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı unvanıyla beşinci kez katılım sağladığı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye ile Çalışmalar Grubu’nun 22. Toplantısında, küresel ve dijital ekonomide genç işsizliğinin çözümünün kentler arası, sınırları aşan işbirliği olduğunu anlatan bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin tarihi, toplumu, ekonomisi, siyasi sistemi, kültürü ve geleceği ile Avrupa’nın bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Soyer şöyle konuştu: “Demografik eğilimler ve ekonomik tahminler açıkça ortaya koymaktadır ki, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ‘Yeni Ekonomi’ ülkeleri önümüzdeki yıllarda küresel büyümeye yön verecektir. Kentler ve kentler arasındaki işbirliği, bu ülkelerin yaşacağı zorluklar ile mücadelede esas rolü oynayacaktır. Kentler, geleceğin ekonomisinde en ön sırada yer almaktadır”

GENÇ İŞSİZLİĞE FORMÜL

Başkan Tunç Soyer, Türk şehirleri ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin tesisinde etkili olabilecek konuları şöyle dile getirdi: “Ne yazık ki, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi program hiçbir zaman işlevsel olamamıştır. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır ötesi işbirliğinin bütçesi sınırlı kalmıştır. Bu engellerin basit teknik önlemler ve daha iyi planlama ile çözülebileceğine inanıyoruz. Sınır ötesi işbirliği programı, genç işsizliği ile mücadelede bir teşvik olabilir.”