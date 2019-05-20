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22.05.2019
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İzmir Barosu’ndan avukatlara yönelik hukuksuz uygulamaya sert tepki

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AYCAN KARADAĞ

İzmir Barosu, Göç ve İltica Komisyonu üyesi 8 avukatın Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde 2 saat boyunca avukat görüşme odasında kilitli tutulmasını protesto ederek, yetkilileri kınadı.

Bugün Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “İzmir Barosu olarak söz konusu saldırıyı en ağır şekilde kınıyor, bu saldırıyı gerçekleştirenler hakkında gerekli adli ve idari yaptırımların vakit kaybetmeden uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

“DOSYALARINA ERİŞİMLERİ KISITLANMIŞTIR”

Göç ve ilticanın, temel insan haklarının korunması kapsamında ivedilikle hareket edilmesi gereken özel bir çalışma alanı olduğunu belirten Yücel, “İzmir Barosu 2014 yılından bugüne idari gözetim altında tutulan ve adli yardım kapsamında olan kişilere ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda dört yüz kadar avukatımıza eğitim verilmiş ve bu avukatlarımızın bini aşkın dosyayı takip etmesi sağlanmıştır. Göç ve iltica alanında çalışma yürüten baromuz üyesi avukatlar büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, 14 Mayıs 2019 tarihinde, İzmir Barosu mensubu 8 avukat ve bir tercüman adli yardım görevlerini ifa etmek amacıyla geldikleri Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde hukuk dışı bir muameleyle karşılaşmışlardır.  Meslektaşlarımız ve görevini yapmakta olan tercüman saat 14.00 ile 17.30 arasında hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmış, görev yapmaları engellenmiş, müvekkillerine ve dosyalarına erişimleri imkânsız kılınmıştır” diye konuştu.

“İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK”

“Meslektaşlarımızın maruz kaldığı ihlallere ilişkin gerekli cezai, disiplin hukukundan kaynaklı ve idari başvurular yapılmış olup konunun takipçisi olunacaktır” diyen Yücel, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı:

“Daha evvel İzmir Barosunca hazırlanan Geri Gönderme Merkezi Raporu güncellenmiştir. Bu raporumuz basın ve kamuoyu ile paylaşılacak, ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarına ulaştırılacaktır. Geri Gönderme Merkezlerinin; ceza infaz kurumu değil, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulmuş idari binalar olduğu, burada bulunanların da suçlu yahut güvenlik tehdidi oluşturan kişiler olmadığı unutulmamalıdır. İzmir Barosu ve basın açıklamamıza katılan sivil toplum kuruluşları, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak ihlallerin bugün olduğu gibi yarın da takipçisi olacaktır. Geri Gönderme Merkezince avukatlara yönelik takınılan tutum ve davranışlar hukuk mücadelemizi engelleyemeyecek, aksine ihlallerin önüne geçmek için daha güçlü ve örgütlü bir mücadele sürdürülecektir.  İzmir Barosu olarak söz konusu saldırıyı en ağır şekilde kınıyor, bu saldırıyı gerçekleştirenler hakkında gerekli adli ve idari yaptırımların vakit kaybetmeden uygulanmasını talep ediyoruz. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek.”

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