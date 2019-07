İzmir Barosu’ndan sokak hayvanları için beslenme ünitesi

İzmir Barosu, adliyelerin çevresine sokak hayvanları için beslenme üniteleri koydu. İlk ünitenin yerleştirildiği İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan açıklamada, “Her gün yolumuzun kesiştiği bu hayvanların yaşama şartlarını iyileştirmek bizim için önemli bir adımdı. Ancak hukukçu ve hayvan sever kimliğimizle bunun küçük bir adım olduğunun da bilincindeyiz,” denildi.

İzmir Barosu Başkan yardımcısı ve Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özgür Yılmazer, “Modern bir hukuk sistemine yakışmayacak şekilde, hayvanlar ülkemizde mal olarak görülmekte ve savunmasız bu canlılara verilen her türlü zarar, gösterilen her türlü şiddet kabahat olarak değerlendirilmekte olup, yapanlara karşı ancak para cezasına hükmedilmektedir” dedi.

“CEZALAR İNSANLARA DAHİ ŞİDDETİ ÖNLEMEKTE YETERSİZ KALMAKTADIR”

İlk ünite İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önüne yerleştirildi

Av. Yılmazer şunları söyledi:

“Ülkemizde hayvan hakları konusundaki yasa çalışmaları bugüne kadar bir seçim vaadi olmaktan öteye geçememiştir. Bu nedenle, sadece sokak hayvanlarının değil, her türlü iş alanında kullanılan, sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşulları günden güne kötüleşmiş, hayvanlara şiddet kötü muamele ve bunun gibi içimizi yakan haberler artmaya devam etmiştir. Bunun başlıca nedeni, seçim kazanma kapısı olarak görülen Hayvan Hakları Yasası’nın bir türlü istenen düzeyde hazırlanamaması ve yürürlüğe konmamasıdır. Verilen/verilemeyen cezalar insanlara dahi şiddeti önlemekte yetersiz kalmaktadır.”

Av. Yılmazer sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Öte yandan, modern bir hukuk sistemine yakışmayacak şekilde, hayvanlar ülkemizde mal olarak görülmekte ve savunmasız bu canlılara verilen her türlü zarar, gösterilen her türlü şiddet kabahat olarak değerlendirilmekte olup, yapanlara karşı ancak para cezasına hükmedilmektedir. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, yaşayan her canlının aynı haklara sahip olması için çalışan ve mücadele veren İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, bugün bir nebze olsun onların sesine ses olmak için buradayız.”